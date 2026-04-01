Le secteur du tabac sous pression : Philip Morris chute de 6 % suite à la décision de la FDA

À l'ouverture de la séance de mardi à Wall Street, le secteur du tabac figure parmi les segments les moins performants de l'ensemble du marché boursier. Le leader du secteur, Philip Morris International (PM), recule de près de 5,6 %, ce qui en fait l'un des plus grands perdants de la journée sur l'ensemble du marché. Le catalyseur immédiat de cette vague de ventes est constitué par de nouveaux articles de Reuters concernant les problèmes réglementaires croissants entourant les sachets de nicotine populaires tels que ZYN et Velo. La FDA, qui était censée accélérer les autorisations de mise sur le marché des nouveaux produits dans le cadre d'un programme pilote d'ici fin 2025, tarde toujours à se prononcer sur les demandes déposées par PMI et British American Tobacco. Selon trois sources anonymes proches de l'agence, les scientifiques de la FDA ont de sérieuses inquiétudes quant au risque de dépendance chez les jeunes utilisateurs et les enfants, ce qui remet en question la stratégie de croissance actuelle des deux entreprises. BTI (British American Tobacco) réagit par une baisse de 1,5 %, tandis qu'Altria (MO) perd 1,7 %. Il convient de noter que Philip Morris a vendu à elle seule près de 794 millions de sachets ZYN aux États-Unis, soit plus du double du volume vendu en 2023. Le marché américain des substituts à la nicotine est évalué à environ 22 milliards de dollars ; tout retard réglementaire a donc un impact direct sur les prévisions de croissance du chiffre d'affaires. Les baisses observées aujourd'hui reflètent les craintes des investisseurs selon lesquelles, au lieu des autorisations attendues, les entreprises pourraient devoir faire face à des mois d'incertitude. Dans ce contexte, et malgré la prudence affichée par la FDA, Jefferies maintient ses perspectives positives pour PM en tant que leader du secteur — ZYN conserve une prime de prix de 6,80 $ par paquet de sachets, bien supérieure à la moyenne du marché. Les analystes reconnaissent toutefois que la croissance en volume a clairement ralenti — la croissance en mars n’a atteint que 2,4 % contre 7,1 % en février. Le secteur du tabac, traditionnellement considéré comme défensif, sous-performe clairement le marché dans son ensemble aujourd'hui, devenant l'un des maillons faibles de l'ensemble de la bourse. Source: xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."