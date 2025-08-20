Le sucre gagne 2 % et tente d'inverser la tendance.

Les contrats à terme sur le sucre (SUGAR) à la bourse ICE ont augmenté de plus de 2 % aujourd'hui, ce qui en fait la matière première agricole la plus performante. Les données du Commitment of Traders (CoT) du 12 août ont indiqué une légère réduction des positions courtes spéculatives, ce qui suggère que le marché pourrait entrer dans une phase de « test de résistance » de la tendance baissière. Les récoltes brésiliennes restent un facteur clé pour le marché. L'UNICA, la plus grande association de l'industrie sucrière du pays, a indiqué la semaine dernière que la production de sucre dans la région Centre-Sud avait baissé de 7,8 % en glissement annuel jusqu'en juillet. Dans le même temps, au cours de la seconde moitié de juillet, la part de la canne destinée à la production de sucre a augmenté pour atteindre 54,10 %, contre 50,32 % un an plus tôt. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cette évolution a contribué à la faiblesse des prix en début de semaine, mais le marché rebondit désormais pour des raisons « techniques » après avoir atteint ses plus bas niveaux depuis plusieurs années. En Inde, l'un des plus grands producteurs mondiaux de canne à sucre, la nouvelle saison de récolte commence dans moins de deux mois, et les prévisions font état de récoltes solides, ce qui soulève des incertitudes quant à la pérennité du rebond. Des approvisionnements supplémentaires en sucre en provenance de Thaïlande devraient également arriver sur le marché dans le courant de l'année. À l'heure actuelle, l'équilibre entre l'offre et la demande semble stable, ce qui laisse entrevoir une évolution latérale des prix dans l'attente d'un catalyseur plus fort. SUCRE (intervalle D1) Sur le graphique quotidien, les prix ont formé des creux plus élevés pendant plusieurs semaines, le contrat approchant un test de la MME 50 (ligne orange). La zone de résistance clé à court terme se situe actuellement autour de 17 USD (évolution des prix). Source: xStation5 Analyse CoT (12 août) Opérateurs commerciaux – Les producteurs et les transformateurs restent très présents sur le marché de couverture. Cela ressort clairement de la forte augmentation des positions courtes (+14,5 k), qui témoigne d'une volonté accrue de protéger la production future contre d'éventuelles baisses de prix. Leur position nette reste légèrement acheteuse (~+26 k contrats), mais la tendance à la couverture est manifeste. Pour le marché, cela indique que les acteurs physiques ne s'attendent pas à une hausse importante des prix et se concentrent sur la protection de leurs marges. Gestion de fonds – Les grands fonds spéculatifs maintiennent une exposition nette nettement courte (~-87 000 contrats), ce qui continue d'exercer une pression baissière sur le sucre. Toutefois, les dernières évolutions montrent une tendance notable : +9 000 nouvelles positions longues et -9,7 000 positions courtes supprimées. Il s'agit d'un signe classique de couverture de positions courtes et potentiellement de la première étape d'un changement de sentiment. Si les fonds restent globalement baissiers, la dynamique hebdomadaire suggère que certains commencent à se positionner en vue d'un rebond. Les huit plus grands traders contrôlent toujours près de 30 % du total des positions courtes. Si la tendance à la couverture des positions courtes parmi les fonds gérés se poursuit dans les prochains rapports, une reprise soutenue pourrait s'ensuivre. Les producteurs se protègent activement contre de nouvelles baisses, tandis que les fonds spéculatifs commencent à dénouer leurs positions courtes, anticipant le risque d'un renversement de tendance. Source : CoT, CFTC

