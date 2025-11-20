L'US100 efface ses gains initiaux de la journée après les résultats de Nvidia et perd actuellement du terrain en intraday. Malgré des résultats solides et des relèvements d’objectifs pour l’entreprise, le sentiment du marché devient plus prudent en raison des avertissements sur des valorisations surchauffées et le risque potentiel de fortes baisses. Lisa Cook de la FED a averti que les valorisations élevées des actions, des obligations d’entreprise, de l’immobilier et des prêts à effet de levier augmentent le risque de fortes baisses du marché, bien que le système financier reste résilient. Ray Dalio, pour sa part, confirme que les marchés se négocient actuellement à des niveaux relativement élevés, mais souligne qu’il n’est pas nécessaire de vendre immédiatement ses positions – selon lui, la diversification des portefeuilles reste importante en toutes circonstances. Le rapport sur le marché du travail de septembre a montré que l’économie américaine a ajouté 119 000 emplois, nettement plus que prévu, mais le taux de chômage est passé à 4,4 %, le plus haut niveau depuis octobre 2021. Les salaires n’ont augmenté que de 0,2 % sur le mois et de 3,8 % sur l’année, en dessous des prévisions. Les demandes initiales d’allocations chômage se sont établies à 220 000, contre 227 000 attendues. La croissance de l’emploi a principalement concerné les secteurs de la santé et de la restauration, tandis que les secteurs des transports et des services aux entreprises ont enregistré des pertes. Les données confirment la perception du marché concernant le cycle en cours de baisses de taux, mais il semble que les marchés monétaires privilégient une pause en décembre. La probabilité d’une baisse de 25 points de base lors de la réunion du 10 décembre est actuellement de 41,79 %. L'US100 renverse ses gains initiaux importants et passe sous la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (courbe bleue sur le graphique). Si l’instrument clôture sous cette barrière, cela pourrait indiquer que la correction à la baisse actuelle dans la tendance haussière est plus large que prévu et entraîner d’autres replis, même si les données récentes des entreprises ne le confirment pas théoriquement. Source: xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."