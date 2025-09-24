Le US100 progresse grâce aux solides performances de Micron. Alibaba affiche une hausse de 7 %.

Les prévisions optimistes du géant américain de la mémoire Micron ont alimenté les gains sur le Nasdaq, tandis que les solides résultats ont renforcé la confiance dans la robustesse de la tendance de l'IA. Les analystes de Cantor Fitzgerald et de la Deutsche Bank ont relevé leur objectif de cours pour Micron (MU.US) à 200 dollars par action, citant l'infrastructure IA comme principal moteur. Goldman Sachs a fixé son objectif de manière beaucoup plus prudente à 145 dollars par action (soit plus de 10 % en dessous du cours de l'action Micron). De plus, les actions du géant technologique chinois Alibaba ont augmenté après que les prévisions de dépenses en infrastructures d'IA aient été revues à la hausse par rapport à l'estimation initiale de 50 milliards de dollars. Cela renforce la conviction du marché que les entreprises chinoises sont en train de rattraper leur retard sur leurs homologues américaines. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Micron Technology a présenté des prévisions dépassant largement les attentes du marché : la société prévoit un chiffre d'affaires de 12,5 milliards de dollars au premier trimestre, contre 11,9 milliards estimés par les analystes. Le bénéfice par action devrait s'élever à 3,75 dollars, bien au-dessus du consensus de 3,05 dollars. La croissance est tirée par la demande croissante de solutions d'intelligence artificielle , en particulier la mémoire à bande passante élevée (HBM) , essentielle pour alimenter les puces et les systèmes d'IA.

, en particulier la , essentielle pour alimenter les puces et les systèmes d'IA. Le PDG, Sanjay Mehrotra, a souligné que Micron aborde l'exercice 2026 « avec un élan solide » et « le portefeuille le plus compétitif de son histoire ». Elle reste le seul fabricant de mémoires dont le siège social est situé aux États-Unis.

Au quatrième trimestre (clos le 28 août), la société a enregistré une augmentation de 46 % de son chiffre d'affaires, qui s'est établi à 11,3 milliards de dollars, avec un bénéfice par action de 3,03 dollars, dépassant ainsi les attentes. L'action a gagné plus de 3 % après la publication des résultats et a presque doublé depuis le début de l'année, surpassant largement ses concurrents grâce à l'essor de l'IA et à la demande croissante du secteur des centres de données, qui représente désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe. La société devrait atteindre aujourd'hui un nouveau record supérieur à 170 dollars par action. Source: xStation5 Les ADR européens d'Alibaba ont augmenté de près de 8 % aujourd'hui, atteignant leur plus haut niveau depuis l'automne 2021. Source: xStation5

