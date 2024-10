⏬Le USD/JPY en baisse avant le NFP

Le dollar américain s'affaiblit face au yen avant la publication de données clés 🔎 Les marchés attendent des données cruciales sur le marché de l'emploi aux États-Unis, qui pourraient intensifier les attentes d'une réduction significative des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) et, plus important encore, raviver les craintes d'une récession. Bien que le consensus du marché reste élevé, les signaux récents indiquent que le marché de l'emploi demeure fragile et pourrait encore se détériorer dans les mois à venir. Que faut-il attendre du rapport d'aujourd'hui, et comment réagira le marché ? Attentes du marché et signaux du marché de l'emploi : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le consensus du marché prévoit une croissance des emplois non agricoles (NFP) comprise entre 160 000 et 165 000.

Le « whisper number » parmi les traders sur la plateforme Bloomberg est de 152 000 pour le chiffre principal, tandis que Bloomberg Economics anticipe un chiffre de 145 000.

La lecture précédente était de 114 000.

La prévision la plus basse de Bloomberg est de 100 000, tandis que la plus haute est de 208 000. Des chiffres en dehors de cette fourchette pourraient provoquer des mouvements de marché extrêmes. Le plus grand nombre de prévisions converge autour de 160 000 et 175 000, avec une médiane de 165 000.

Le rapport ADP pour le mois d'août était faible, indiquant une croissance de l'emploi de 99 000.

Le rapport Challenger a montré une augmentation significative des licenciements prévus, le nombre d'emplois ouverts selon le rapport JOLTS a diminué, le Livre Beige de la Fed a signalé de faibles perspectives économiques et d'emploi pour les mois à venir, et les sous-indices ISM pour le marché du travail ont également indiqué une détérioration par rapport au mois précédent.

Le marché s'attend à une baisse du taux de chômage à 4,2 %, l'augmentation à 4,3 % dans le rapport précédent étant due à des facteurs ponctuels. Cependant, Bloomberg Economics évoque la possibilité d'un maintien à 4,3 %.

Historiquement, les variations des NFP pour le mois d'août ont souvent déçu d'environ 30 000, et ce mois a généralement été le plus décevant de l'année. Bien que le rapport ADP n'ait pas été fortement corrélé aux NFP au cours des deux dernières années, les trois derniers mois ont montré une réduction nette de l'écart entre les deux. Si le changement des NFP est similaire à celui de l'ADP, les investisseurs pourraient accroître leurs attentes de baisse des taux par la Fed, vendre davantage de dollars et d'actions à Wall Street, et augmenter leur exposition à des actifs plus sûrs comme le yen ou l'or. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Comment le marché va-t-il réagir ? De nombreuses fois cette année, malgré des prévisions pointant vers une faible lecture des NFP, le résultat s'est avéré positif. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a également révisé à la hausse les chiffres de l'emploi de l'année écoulée.

Ainsi, il est difficile de prédire avec certitude le chiffre d'aujourd'hui. Néanmoins, un chiffre proche de 100 000 ou moins affaiblira probablement le dollar et les indices de Wall Street, soulignant un risque accru de récession.

En revanche, si les NFP sont conformes aux attentes ou supérieurs, le dollar pourrait récupérer ses pertes récentes, et l’US500 pourrait tenter un rebond. JPMorgan a accru le nombre de positions longues sur le yen avant le rapport des NFP d'aujourd'hui, anticipant un chiffre faible. Comme le montre le graphique ci-dessous, nous observons actuellement un nombre extrêmement élevé de positions nettes sur le yen, similaire à la situation observée en 2007 et dans les années suivantes. Source: Bloomberg Finance LP, XTB USDJPY La paire USD/JPY s'approche aujourd'hui du niveau de 142, le plus bas enregistré depuis le début de l'année. Une lecture très faible, en dessous de 100 000, et une augmentation du taux de chômage pourraient pousser la paire à descendre sous ce support. Un chiffre autour de 150 000 ou plus pourrait entraîner une hausse corrective vers la fourchette 144-145. Source : xStation5 US500 L’US500 perd nettement du terrain avant la publication du rapport NFP. Un chiffre inférieur à 100 000 pourrait entraîner une baisse vers la zone des 5400 points, au niveau de retracement de 50,0 %. Des chiffres entre 100 000 et 150 000 pourraient tester les 5450 points, mais aussi provoquer un rebond depuis la zone de demande. Des lectures au-dessus de 150 000, associées à une baisse du taux de chômage, pourraient pousser l'indice au-dessus des 5500-5550. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."