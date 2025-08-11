Le VIX prolonge ses pertes dans un contexte de sentiment positif à Wall Street.

Les contrats à terme sur l'indice de volatilité CBOE VIX (VIX) sont en baisse de près de 0,7 % aujourd'hui, poursuivant ainsi leur forte tendance baissière. Cette baisse est due à plusieurs facteurs qui rendent les actions et les actifs risqués attractifs pour les investisseurs malgré des valorisations historiquement élevées. Aujourd'hui, les contrats à terme sur les indices américains tels que le NASDAQ 100 et le S&P 500 gagnent entre 0,1 % et 0,15 %, tandis que le Dow Jones et le S&P 200 progressent de près de 0,3 %. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois des sociétés du S&P 500 s'établit à 22,1, contre une moyenne sur 5 ans de 19,9 et une moyenne sur 10 ans de 18,5. Les investisseurs espèrent désormais que le sommet Poutine-Trump en Alaska apaisera les tensions géopolitiques et entraînera peut-être une baisse plus marquée des prix des matières premières énergétiques, surtout si une solution pacifique est réellement trouvée en Ukraine et si les États-Unis assouplissent leurs sanctions sur les ressources russes, notamment le pétrole. Un tel scénario réduirait le risque d'inflation. Selon l'enquête FMS de Bank of America, 78 % des gestionnaires de fonds s'attendent à une baisse des taux d'intérêt américains au cours des 12 prochains mois, tandis que la probabilité d'une récession est tombée à son plus bas niveau depuis janvier 2025. Les allocations en actions sont également en hausse. L'enquête estime que Waller est le candidat le plus susceptible d'être nommé à la présidence de la Fed, suivi de près par Kevin Hassett. Les principaux risques restent une guerre commerciale et une hausse de l'inflation, qui pourraient empêcher la Fed de baisser ses taux. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Graphique VIX (intervalle H1) Les contrats à terme sur le VIX s'échangent dans un canal baissier, avec une forte résistance susceptible d'émerger autour de 17,3 (moyenne mobile exponentielle à 50 périodes – EMA50). Source: xStation5 Après chacun des deux derniers rollovers du VIX, l'indice est revenu à une forte tendance baissière, et les anticipations de baisse des taux américains font que les investisseurs ne voient guère la nécessité de « couvrir » la volatilité, malgré des tendances saisonnières potentiellement favorables pour l'indice dans les semaines à venir. Source: xStation5 Tout d'abord, la saison des résultats aux États-Unis a été très solide, les grandes entreprises technologiques ayant annoncé une hausse de leurs revenus et de leurs bénéfices, apaisant ainsi les inquiétudes liées à des « valorisations excessives ». Selon FactSet, les bénéfices des entreprises du S&P 500 ont augmenté en moyenne de 11,8 %, et pas moins de 81 % des entreprises ont annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux prévisions de Wall Street. Quarante entreprises ont publié des prévisions positives pour le prochain trimestre, contre 38 qui ont publié des perspectives négatives. Source: FactSet

