Lennar (LEN.US), l’un des plus grands promoteurs résidentiels aux États-Unis, a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’exercice 2025, qui ont légèrement déçu les investisseurs. Malgré des volumes de ventes toujours élevés, les performances financières du groupe se sont révélées inférieures au consensus, et les perspectives pour le trimestre à venir suggèrent un nouveau ralentissement de la croissance des bénéfices. Au quatrième trimestre, Lennar a enregistré un bénéfice par action ajusté (BPA) de 2,03 USD, nettement inférieur à celui de l’an dernier (4,06 USD) ainsi qu’aux attentes du marché (2,24 USD). Le chiffre d’affaires s’est établi à 9,37 milliards de dollars, en baisse de 5,8 % sur un an, tout en dépassant légèrement les prévisions des analystes. La marge brute sur les ventes de logements a reculé à 17 %, contre 22,1 % un an plus tôt. Le prix moyen de vente d’un logement s’est élevé à 386 000 dollars. Les perspectives pour le premier trimestre 2026 sont encore plus prudentes : le groupe anticipe 18 000 à 19 000 nouvelles commandes (contre près de 20 300 attendues) et une marge brute comprise entre 15 % et 16 % (contre 16,9 % attendus), des niveaux inférieurs aux attentes du marché. Les analystes (notamment Citi, Barclays et RBC) soulignent que ces résultats décevants et ces perspectives inférieures aux prévisions confirment les pressions sur la demande de logements, la concurrence croissante du marché secondaire et l’absence de stabilisation rapide des marges, ce qui s’est traduit par un recul du cours de l’action Lennar avant l’ouverture de la séance du jour. Les actions de la société s’échangent sous le prix d’ouverture de mercredi, dans la zone des plus bas récents du 18 novembre. Tant que le titre restera sous sa moyenne mobile exponentielle à 100 jours (courbe violette sur le graphique), la tendance baissière technique devrait se poursuivre.

Source: xStation FAQ ❓ Pourquoi l’action Lennar a-t-elle reculé après la publication des résultats ?

👉 Les résultats du quatrième trimestre 2025 ont été inférieurs aux attentes, notamment au niveau du bénéfice par action et des marges. De plus, les perspectives pour le premier trimestre 2026 se sont révélées plus prudentes que prévu, renforçant les inquiétudes des investisseurs quant au ralentissement de la demande immobilière et à la pression sur la rentabilité. ❓ Quels sont les principaux points faibles mis en avant dans les résultats ?

👉 Le recul marqué du BPA par rapport à l’an dernier, la baisse de la marge brute sur les ventes de logements (17 % contre 22,1 % un an plus tôt) et des prévisions de nouvelles commandes inférieures au consensus soulignent des conditions de marché plus difficiles et une concurrence accrue, notamment sur le marché secondaire. ❓ Que suggère l’analyse technique sur l’évolution du titre Lennar ?

👉 Tant que l’action évolue sous sa moyenne mobile exponentielle à 100 jours, la tendance technique reste baissière. Le titre se situe actuellement près de ses plus bas récents de novembre, ce qui suggère un risque de poursuite de la pression vendeuse à court terme.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."