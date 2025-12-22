Les 3 marchés à suivre cette semaine (22.12.2025)

US100 : La concentration exceptionnelle de données macroéconomiques américaines pourrait déclencher un fort regain de volatilité et influencer les anticipations de politique monétaire de la Fed, avec un impact direct sur le Nasdaq 100.

GBPUSD : Les chiffres du PIB britannique à venir pourraient raviver la volatilité, une mauvaise surprise renforçant les anticipations de baisses de taux plus rapides de la BoE et pesant sur la livre.

OIL : Des prix proches des plus bas sur cinq ans restent vulnérables aux données macro américaines, mais le risque géopolitique au Venezuela pourrait provoquer un rebond spéculatif soudain.

La semaine de Noël est généralement associée à une volatilité plus faible et à des volumes d’échanges réduits, en raison non seulement du nombre limité de séances sur les principales places boursières, mais aussi de la période des fêtes. Cette année toutefois, les conditions de marché pourraient réserver des surprises. L’accumulation de données économiques en provenance des États-Unis juste avant la trêve de fin d’année, ainsi que les chiffres clés et définitifs du PIB au Royaume-Uni, incitent les investisseurs à rester vigilants. Dans les prochains jours, une attention particulière devra être portée à la paire de devises GBPUSD, à l’indice US100 et au marché pétrolier (OIL). GBPUSD Lundi, des données clés en provenance du Royaume-Uni concernant le PIB et les niveaux d’investissement des entreprises seront publiées. La dernière réunion de la Banque d’Angleterre a abouti à la baisse de taux attendue, mais le communiqué de la banque centrale s’est révélé modérément restrictif, ce qui a temporairement soutenu la livre sterling. Le marché anticipe une croissance trimestrielle du PIB d’environ 0,1 % et une croissance annuelle de 1,3 %. Toute déception dans les données, en particulier une contraction du PIB trimestriel, pourrait accroître la pression sur la BoE pour accélérer les baisses de taux, ce qui pèserait négativement sur le sentiment à l’égard de la devise britannique. En revanche, la lecture finale du PIB ne devrait pas s’écarter de manière significative des estimations précédentes. US100 Mardi 22 décembre sera marqué par une véritable avalanche de publications importantes en provenance des États-Unis, susceptibles d’apporter un nouvel éclairage sur l’état de l’économie. Les investisseurs prendront notamment connaissance de la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre, de l’inflation PCE trimestrielle, des données sur la production industrielle, des indicateurs du marché immobilier, des commandes de biens durables ainsi que de l’indice de confiance des consommateurs. Un tel volume de statistiques concentrées sur une seule journée est susceptible de provoquer un pic de volatilité et de redéfinir les anticipations du marché concernant la trajectoire future des taux d’intérêt de la Fed. Toute évolution de ces anticipations aura un impact particulièrement marqué sur le Nasdaq 100 (US100) ainsi que sur les petites capitalisations de l’indice Russell 2000, particulièrement sensibles au coût du financement externe. Une activité accrue est également à prévoir sur le dollar américain. OIL Les prix du pétrole brut évoluent toujours à proximité de leurs plus bas niveaux sur cinq ans, reflétant les anticipations d’une forte surabondance de l’offre en 2026. Les investisseurs ne paient actuellement qu’environ 55 dollars le baril de brut WTI. Les prochaines publications du PIB et de l’inflation PCE aux États-Unis permettront au marché d’intégrer les perspectives de demande future pour la matière première. Un risque clé, bien que difficile à quantifier, demeure la situation au Venezuela. La présence d’une importante flotte américaine au large de ses côtes, les menaces de blocus maritime et l’octroi de primes exceptionnelles aux soldats suggèrent que le risque de conflit armé est réel. Bien que les exportations pétrolières vénézuéliennes actuelles ne soient pas dominantes à l’échelle mondiale, un conflit dans la région pourrait déclencher une forte hausse spéculative des prix du pétrole. Il convient également de noter qu’en raison du calendrier des fêtes, les données hebdomadaires sur les stocks pétroliers américains ne seront publiées que le 29 décembre.

