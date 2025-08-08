Les 3 marchés à surveiller la semaine prochaine (08/08/2025)

Bien que les droits de douane élevés sur la plupart des produits étrangers aux États-Unis soient désormais une réalité, les turbulences commerciales mondiales sont loin d'être terminées. L'administration Trump continue d'imposer de nouveaux droits sur des produits spécifiques et menace de prendre des mesures tarifaires pour des raisons purement politiques. Cette semaine marque la date limite pour la suspension des droits de douane extrêmement élevés sur les produits chinois, mais il est très probable que les négociations soient prolongées. Alors que le marché a été principalement soutenu par les bons résultats des entreprises américaines, l'attention se tourne désormais vers une éventuelle rencontre au sommet entre Trump et Poutine pour discuter de la paix en Ukraine. Par conséquent, cette semaine, il convient de surveiller les marchés tels que l'US500, l'OR et le PÉTROLE. US500 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les bons résultats des entreprises et les exemptions tarifaires potentielles pour les entreprises qui investissent et produisent aux États-Unis ont propulsé les indices américains vers des niveaux historiques. L'US500 et le NASDAQ 100 sont tous deux à moins de 1 % de leurs plus hauts niveaux historiques. La saison des résultats est presque terminée, seules quelques petites entreprises du S&P 500 devant publier leurs résultats la semaine prochaine. L'attention des marchés se tournera donc vers les données macroéconomiques. Du point de vue américain, l'événement clé sera la publication mardi des données sur l'inflation IPC, qui donneront des indications sur la décision que pourrait prendre la Fed en septembre. Vendredi, nous recevrons également des données sur les ventes au détail, la confiance des consommateurs et la production industrielle. OR Il s'avère que les États-Unis n'excluent pas l'or des droits de douane, ce qui a provoqué une réaction nerveuse des marchés à la fin de la semaine dernière, poussant les contrats à terme vers des sommets historiques. L'or a enregistré de très bonnes performances dans un contexte de menace de droits de douane américains, les investisseurs étant réticents à augmenter leurs réserves en dollars. Mardi marque la date limite pour la suspension des droits de douane extrêmement élevés sur la Chine. Si une prolongation des négociations est possible, on ne peut exclure que la Chine soit également confrontée à des droits de douane secondaires liés aux mesures prises à l'encontre de la Russie, qui tire actuellement l'essentiel de ses revenus de l'exportation de ses ressources énergétiques. Les États-Unis ont déjà décidé d'imposer des droits de douane supplémentaires de 25 % à l'Inde pour ses importations de pétrole russe. PÉTROLE Le pétrole a connu sa plus longue série de baisses de l'année, malgré les craintes que les droits de douane secondaires imposés par les États-Unis à la Russie ne restreignent l'offre. Jusqu'à présent, ces droits de douane secondaires n'ont touché que l'Inde, mais d'autres mesures ne peuvent être exclues. Donald Trump pourrait rencontrer Vladimir Poutine aux Émirats arabes unis pour discuter de la paix ou, à tout le moins, d'un cessez-le-feu en Ukraine. Il s'agirait de la première rencontre de haut niveau entre les deux hommes, et l'on s'attend à ce que M. Trump cherche à annoncer un succès majeur ou menace d'exercer une forte pression sur la Russie pour l'obliger à conclure un accord de paix. Quelle que soit l'issue de cette rencontre, la volatilité sur le marché du pétrole pourrait être exceptionnellement élevée. Le marché attendra également les données sur les stocks de pétrole brut américains mercredi, tandis que mardi sera publié le rapport mensuel de l'OPEP.

