La Bourse de New York a ouvert en territoire positif mercredi, portée par des chiffres de l’emploi américain bien meilleurs que prévu. Cette publication renforce l’image d’une économie résiliente, mais pourrait aussi inciter la Réserve fédérale à maintenir une politique monétaire prudente.
📊 Des créations d’emplois supérieures aux attentes
Un marché du travail plus dynamique que prévu
Selon le département du Travail, l’économie américaine a créé 130 000 emplois en janvier, contre 48 000 en décembre. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient en moyenne sur 55 000 créations de postes.
Ce chiffre, nettement supérieur aux anticipations, témoigne d’un marché de l’emploi plus robuste qu’attendu en ce début d’année.
Un taux de chômage en légère baisse
Le taux de chômage a reculé à 4,3%, alors que le consensus anticipait une stabilité à 4,4%, comme en décembre. Cette amélioration renforce le sentiment de solidité de l’économie américaine.
Toutefois, un marché du travail vigoureux peut également entretenir des tensions inflationnistes, un point surveillé de près par la Fed.
📈 Des indices américains globalement en hausse
Le Dow Jones enchaîne les records
En début de séance, le Dow Jones progressait de 0,4%, à 50 385 points, après avoir inscrit la veille un troisième record historique consécutif.
Le S&P 500 avançait de 0,5%, à 6 976 points, confirmant la dynamique positive du marché large.
Le Nasdaq plus hésitant
À l’inverse, le Nasdaq Composite, fortement exposé aux valeurs technologiques, reculait légèrement de 0,1%, à 23 214 points. Cette divergence reflète une rotation sectorielle, les investisseurs ajustant leurs positions en fonction des perspectives de taux.
🏦 La Fed face à un dilemme
Vers un statu quo sur les taux ?
La solidité du marché de l’emploi pourrait donner des arguments à la Réserve fédérale (Fed) pour maintenir ses taux d’intérêt inchangés. Plusieurs responsables monétaires ont récemment exprimé leurs préoccupations concernant une inflation toujours élevée.
Mardi, Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, a estimé que la banque centrale pouvait faire preuve de « patience », compte tenu d’un marché de l’emploi stabilisé et d’une inflation encore au-dessus de l’objectif.
Des rendements obligataires en hausse
Sur le marché obligataire, les taux se sont tendus après la publication des données. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a progressé de 4 points de base, à 4,19%, tandis que celui du 2 ans a gagné 6 points de base, à 3,53%.
Cette hausse des rendements traduit des anticipations de taux durablement élevés.
💵 Dollar et marchés des changes
Le billet vert se renforce
L’indice DXY, qui mesure la valeur du dollar face à un panier de devises, avançait de 0,2%, à 97,01 points. Un marché du travail solide soutient généralement la monnaie américaine, en renforçant les attentes d’une politique monétaire restrictive.
Un dollar plus fort peut cependant peser sur certaines entreprises exportatrices et sur les marchés émergents.
🏢 Actualité des entreprises
Ford dépasse les attentes
Le constructeur automobile Ford progressait de 0,9%, malgré une perte historique au quatrième trimestre. Le groupe a dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires et présenté des perspectives plus optimistes pour 2026.
Robinhood pénalisé par les cryptomonnaies
À l’inverse, le courtier en ligne Robinhood chutait de 10%, pénalisé par un ralentissement de son activité dans les cryptomonnaies en fin d’année.
Les résultats de Cisco (+0,6%) et de McDonald’s (-0,9%) sont attendus après la clôture, ce qui pourrait influencer la tendance lors des prochaines séances.
❓ FAQ sur le Nasdaq
Pourquoi Wall Street ouvre-t-elle en hausse ?
En raison de créations d’emplois nettement supérieures aux attentes, signal d’une économie américaine solide.
Quel est l’impact de ces chiffres sur la Fed ?
Un marché du travail robuste pourrait inciter la Fed à maintenir ses taux élevés plus longtemps pour contenir l’inflation.
Pourquoi les rendements obligataires montent-ils ?
Les investisseurs anticipent une politique monétaire plus restrictive ou plus durable.
Pourquoi le Nasdaq recule-t-il malgré de bonnes nouvelles ?
Les valeurs technologiques sont sensibles à la hausse des taux, ce qui peut peser sur leur valorisation.
Quelles entreprises sont à surveiller ?
Ford, Robinhood, Cisco et McDonald’s figurent parmi les valeurs clés de la séance.
