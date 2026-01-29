Apple s’apprête à publier ses résultats trimestriels dans un contexte particulièrement sensible. Après la violente correction de Microsoft, les investisseurs scrutent désormais chaque mot lié aux CAPEX, à l’intelligence artificielle et aux perspectives de croissance. Contrairement à ses pairs, Apple adopte une approche plus pragmatique et partenariale de l’IA, misant davantage sur la monétisation de son écosystème que sur une course aux infrastructures.

📊 Attentes du marché : un trimestre record sous pression

Des chiffres élevés… à battre impérativement

Pour le trimestre couvrant la période clé des fêtes, le consensus table sur des revenus compris entre 138.4 et 138.5 milliards de dollars, ce qui constituerait un record historique, bien au-dessus du précédent pic de 123.4 milliards $. Cela représenterait une croissance annuelle de 10 à 12%, la plus forte depuis plusieurs années.

Le BPA est attendu autour de 2.67 dollars, contre 2.40 dollars un an plus tôt, soit une progression d’environ 11%. Les marges brutes, surveillées de près, devraient se situer entre 47 et 48%.

Le risque des coûts et du guidance

Selon UBS, la hausse des coûts mémoire ne devrait pas peser significativement sur ce trimestre, mais pourrait apparaître dans les perspectives pour les prochains mois. Or, le marché sanctionne souvent plus sévèrement un guidance prudent qu’un simple écart ponctuel sur l’EPS.

📱 iPhone : le cœur du verdict boursier

Des attentes élevées sur les ventes

Les revenus iPhone sont attendus entre 78 et 80 milliards de dollars, soit une croissance annuelle supérieure à 12%. Le marché ne se contentera pas d’un chiffre solide : il cherchera des indices sur la qualité de la demande.

Le “supercycle” de l’iPhone 17 en question

Ce trimestre est censé confirmer l’accélération du cycle de renouvellement, notamment chez les utilisateurs possédant des appareils de plus de quatre ans — un vivier estimé à plus de 300 millions d’iPhones. Les investisseurs veulent savoir :

si la demande se concentre sur les modèles Pro à forte marge ,

si le rythme de mise à niveau s’accélère réellement,

si Apple parvient à activer sa base installée massive.

Un iPhone simplement “correct” pourrait ne pas suffire, même avec un EPS solide.

🌏 La Chine : un test stratégique majeur

Un marché longtemps perçu comme un frein

La Grande Chine a été l’un des points faibles du dossier Apple, en raison d’une concurrence intense (Huawei et autres acteurs locaux), d’un environnement macro incertain et d’une forte sensibilité aux prix.

Des signaux d’amélioration encourageants

Selon Counterpoint, Apple aurait dépassé 20% de part de marché en Chine au T4, un signal potentiellement clé. Une confirmation d’un rebond des revenus en Chine pourrait lever un frein majeur pour la thèse d’investissement 2026.

💼 Services : le pilier de la valorisation

Une croissance indispensable à deux chiffres

Les Services devraient générer environ 30 milliards de dollars, en hausse d’environ 14% sur un an. C’est ce segment qui justifie en grande partie la prime de valorisation d’Apple, avec un multiple proche de 30x les bénéfices futurs.

Un segment qui n’a pas droit à l’erreur

La moindre décélération, même marginale, pourrait être interprétée comme un risque structurel. À l’inverse, une croissance robuste renforcerait le narratif de résilience face à la maturité du marché matériel.

🤖 IA : Apple Intelligence à l’épreuve des faits

Une approche différente de la Big Tech

Apple mise sur une IA intégrée à l’écosystème, avec Siri comme point de contrôle central, et des partenariats comme celui avec Google Gemini, plutôt qu’un déploiement massif de data centers propriétaires.

Ce que le marché attend concrètement

Les investisseurs veulent des réponses claires sur trois axes :

L’adoption d’Apple Intelligence par les utilisateurs,

La monétisation (matériel, Services ou écosystème),

La feuille de route de Siri, notamment les annonces prévues au printemps et à la WWDC.

L’objectif implicite est clair : démontrer que l’IA peut stimuler le cycle de renouvellement, améliorer les prix moyens (ASP) et ouvrir la voie à de nouvelles sources de revenus Services.

📉 Analyse technique : une zone clé à surveiller

Un graphique sous tension

Le titre AAPL.US a récemment trouvé un point d’équilibre autour de sa moyenne mobile à 200 jours (EMA200). Toutefois, la structure graphique suggère la formation potentielle d’une figure tête-épaules, signal classique de retournement baissier.

La ligne de cou, située autour de 248 dollars, est renforcée par les deux derniers points bas locaux. Une cassure sous ce niveau pourrait accentuer la pression vendeuse.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi les résultats d’Apple sont-ils si importants cette fois-ci ?

Ils arrivent après la chute de Microsoft, dans un marché hypersensible aux récits sur l’IA et les CAPEX.

L’iPhone reste-t-il le principal moteur du titre ?

Oui. Même avec la croissance des Services, un iPhone décevant peut peser lourdement sur l’action.

Les Services peuvent-ils compenser un iPhone faible ?

Partiellement, mais à la valorisation actuelle, le marché exige une forte croissance sur les deux segments.

L’IA peut-elle relancer la croissance d’Apple ?

Potentiellement, si elle se traduit par des upgrades, une meilleure rétention et de nouveaux revenus.

La Chine reste-t-elle un risque majeur ?

Oui, mais des signes récents suggèrent une possible amélioration, très surveillée par le marché.