Les actions Coca-Cola connaissent une forte hausse après avoir dépassé les prévisions consensuelles🚀

Points clés Coca-Cola dépasse les attentes du marché

Coca-Cola augmente sa marge d'exploitation grâce à la hausse des prix et à l'efficacité opérationnelle

Coca-Cola surprend le marché avec des résultats supérieurs aux prévisions des analystes, notamment une augmentation de la marge d'exploitation. Cela entraîne une hausse de plus de 3 % des actions Coca-Cola à l'ouverture de la séance américaine. Chiffres clés des résultats de Coca-Cola pour le troisième trimestre 2025 Chiffre d'affaires : 12,455 milliards de dollars, en hausse de 5,1 % par rapport au troisième trimestre 2024 et de 0,4 % par rapport au consensus des analystes EBIT : 3,982 milliards de dollars, en hausse de 8,5 % par rapport au troisième trimestre 2024 et de 2,9 % par rapport au consensus des analystes Bénéfice net : 3,696 milliards de dollars, en hausse de 30,3 % par rapport au troisième trimestre 2024 et de 10,3 % par rapport au consensus des analystes Coca-Cola élargit ses marges Les résultats de Coca-Cola ont été solides, avec l'amélioration de Fuze Tea et l'augmentation de la part de marché et du volume de marques telles que Powerade et BODYARMOR (l'autre boisson destinée aux sportifs). De plus, Coca-Cola a réussi à augmenter ses ventes unitaires de 1 % à l'échelle mondiale, avec une augmentation de 4 % dans la région EMEA. Ceci, combiné à une augmentation globale des prix de 6 %, lui a permis d'obtenir des résultats positifs au cours du trimestre et d'augmenter sa marge EBIT de 30,7 % au troisième trimestre 2024 à 32 %, malgré une augmentation des dépenses publicitaires, compensée par des gains d'efficacité dans d'autres domaines de l'entreprise. Sa marge brute a également augmenté, passant de 61,6 % à 61,5 %, malgré une augmentation des prix des matières premières. Ce qui est frappant dans les résultats de Coca-Cola, c'est que la plus forte augmentation des prix provient de la région Asie-Pacifique, avec 8 %, ce qui en fait la région affichant la plus forte croissance de son chiffre d'affaires, avec une progression de 11 % en glissement annuel. Nous estimons que cette région présente un potentiel important et, comme elle représente une part plus importante du chiffre d'affaires total de Coca-Cola (actuellement 12,5 % du chiffre d'affaires total), elle contribuera à la croissance globale de l'entreprise. En outre, le flux de trésorerie d'exploitation a augmenté de 28 % au cours des neuf premiers mois de l'année, et les investissements en capital sont restés stables. En résumé, les résultats de Coca-Cola démontrent la résilience de l'entreprise et sa forte capacité à augmenter ses prix malgré une demande stable, grâce à un portefeuille de produits bien diversifié et à son image de marque. Les actions Coca-Cola ont ouvert en forte hausse. Source: xStation5

