Les actions d'InPost ont connu une baisse suite à la publication des derniers résultats, dans un contexte de litige en cours avec Allegro.

InPost a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025, qui n'ont pas répondu aux attentes des analystes et ont suscité des réactions mitigées de la part des investisseurs. L'EBITDA ajusté de la société s'est élevé à 1 milliard de PLN, soit légèrement au-dessus du consensus du marché qui était de 990 millions de PLN. Le chiffre d'affaires a augmenté de 34,7 % par rapport à l'année précédente, atteignant 3,5 milliards de PLN, ce qui est très encourageant et témoigne de la poursuite de l'expansion et de la croissance de l'activité. Cependant, la baisse du bénéfice net est préoccupante, puisqu'il s'élève à 254 millions de PLN, soit 21 % de moins qu'un an auparavant et également en dessous des 322,7 millions de PLN prévus. Résultats financiers pour le deuxième trimestre 2025 : Bénéfice net : 254 millions de PLN (-21 % à/a, prévision : 322,7 millions de PLN)

(-21 % à/a, prévision : 322,7 millions de PLN) Chiffre d'affaires : 3,5 milliards de PLN (+34,7 % à/a)

(+34,7 % à/a) EBITDA ajusté : 1 milliard de PLN (+12 % à/a, prévision : 990 millions de PLN)

(+12 % à/a, prévision : 990 millions de PLN) Marge EBITDA : 28,2 % (baisse de plus de 5 points de pourcentage)

(baisse de plus de 5 points de pourcentage) Volume de colis : 324 millions (+23 % a/a), dont une part importante provient des marchés internationaux La baisse du cours de l'action InPost après la publication des résultats s'explique en partie par les inquiétudes liées aux pressions sur les coûts, notamment celles liées à l'intégration de la société de messagerie britannique Yodel, qui affecte la rentabilité. En outre, les analystes soulignent un ralentissement évident de la croissance du volume de colis sur le marché polonais, qui est passé de 10 % au premier trimestre à 6 % actuellement. Combinés à une concurrence et à une pression sur les prix croissantes, ces facteurs limitent le potentiel d'amélioration de la rentabilité. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le sentiment négatif est également influencé par le litige juridique en cours avec Allegro. InPost réclame le paiement d'une pénalité contractuelle de près de 99 millions de PLN, accusant Allegro d'empêcher ses clients de choisir la livraison via InPost. Allegro rejette ces allégations et l'affaire devrait être tranchée par un tribunal arbitral d'ici la fin 2026. Malgré cela, les deux sociétés poursuivent leur coopération opérationnelle, en particulier lors de la période précédant les fêtes. La croissance du chiffre d'affaires d'InPost a été principalement tirée par ses performances sur les marchés internationaux, en particulier au Royaume-Uni. Pour la première fois, plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe InPost a été réalisé hors de Pologne, confirmant l'efficacité de la stratégie internationale de l'entreprise mise en avant par sa direction. Au deuxième trimestre 2025, InPost a livré 324 millions de colis, soit une augmentation de 23 % par rapport à la même période l'année dernière. La plus forte croissance a été enregistrée au Royaume-Uni, où les revenus ont augmenté de 177 % à/a par rapport à l'année précédente. Cela s'explique principalement par l'intégration de la société de messagerie britannique Yodel, qui a rejoint le groupe InPost et a très renforcé sa présence sur le marché local. Une croissance a également été observée dans le segment de la zone euro (+10 % à/a), qui couvre des marchés tels que la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Malgré les défis rencontrés sur le marché intérieur et les pressions sur les coûts, InPost prévoit une expansion agressive et vise à installer plus de 14 000 nouveaux casiers à colis d'ici 2025. Une partie importante de ces dispositifs sera déployée sur les marchés internationaux, en particulier au Royaume-Uni, dans les pays du Benelux et dans la péninsule ibérique. La société prévoit que cela entraînera une croissance de 30 à 40 % de son chiffre d'affaires et de 20 à 25 % de son EBITDA pour l'ensemble de l'année. Cette stratégie souligne l'importance capitale de l'expansion internationale en tant que principal moteur de croissance de la société, qui peut compenser les difficultés et le ralentissement du marché polonais. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."