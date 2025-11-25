Les actions de Nvidia reculent de 4% alors que Meta Platforms opte pour les puces IA de Google.

Les actions de Nvidia (NVDA.US) ont perdu près de 4 % avant l'ouverture du marché américain, dans un contexte où Meta pourrait transférer une partie de sa future stratégie en matière de puces IA vers Google, envisageant d'utiliser les TPU de Google pour ses centres de données à partir de 2027, ce qui pourrait avoir un impact négatif à long terme sur la demande de Nvidia. Cette situation alimente le débat plus large sur les valorisations excessives des technologies et une éventuelle « bulle IA », avec Nvidia au centre de cette discussion. Les contrats à terme sur les indices américains sont pratiquement stables, car les solides performances d'Alphabet (GOOGL.US) compensent le sentiment négatif à l'égard de Nvidia. Meta pourrait également louer des TPU de Google dès l'année prochaine , ce qui indique un intérêt pour une diversification plus rapide que prévu par rapport aux GPU de Nvidia.

, ce qui indique un intérêt pour une diversification plus rapide que prévu par rapport aux GPU de Nvidia. La baisse des actions Nvidia témoigne de la sensibilité des investisseurs à tout signe d'affaiblissement de la domination ou de diversification de la clientèle.

Les actions Alphabet ont augmenté de plus de 4 %, stimulées par les attentes selon lesquelles l'adoption des TPU pourrait renforcer l'écosystème cloud et matériel IA de Google.

Les TPU de Google, conçues en collaboration avec Broadcom, gagnent en crédibilité ; les actions Broadcom ont également augmenté à la suite de cette nouvelle.

Les constructeurs d'infrastructures d'IA souhaitent diversifier leurs fournisseurs de puces, afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de Nvidia en raison des pénuries, des prix et des limitations d'approvisionnement.

Nvidia reste le leader incontesté du marché, mais les puces personnalisées de Google représentent une pression concurrentielle croissante sur le marché des semi-conducteurs pour l'IA.

Meta est l'un des plus gros investisseurs mondiaux dans le domaine de l'IA, avec des dépenses d'investissement prévues de 70 à 72 milliards de dollars cette année, ce qui rend tout changement de fournisseur significatif pour le paysage des semi-conducteurs. En observant le graphique boursier de NVDA.US, nous pouvons constater que les actions se situent toujours en dessous de la zone de résistance EMA50, tandis qu'une configuration baissière en tête-épaules est en train de se former. Une chute en dessous du niveau de 160 dollars pourrait signaler une pression supplémentaire sur l'action NVDA. Wall Street estime que le passage de Meta Platform de NVDA à Google pourrait, à long terme, priver Nvidia de commandes d'une valeur pouvant atteindre 180 milliards de dollars. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."