Les actions PepsiCo bondissent de 6 % après des résultats trimestriels solides, laissant présager une reprise potentielle

L'action PepsiCo a grimpé de plus de 6 % après la publication de ses derniers résultats trimestriels, indiquant le début d'une reprise après deux années de sous-performance.

Principaux résultats financiers :

Bénéfice par action : 2,12 $ (consensus Bloomberg : 2,03 $ ; année précédente : 2,28 $)

2,12 $ (consensus Bloomberg : 2,03 $ ; année précédente : 2,28 $) Chiffre d'affaires : 22,73 milliards de dollars (+1 % en glissement annuel, prévisions : 22,32 milliards de dollars)

22,73 milliards de dollars (+1 % en glissement annuel, prévisions : 22,32 milliards de dollars) Chiffre d'affaires organique : +2,1 % (prévisions : +1,15 %)

Performance par segment :

Alimentation en Amérique du Nord : 6,47 milliards de dollars (prévisions : 6,37 milliards de dollars)

6,47 milliards de dollars (prévisions : 6,37 milliards de dollars) Alimentation en Amérique latine : 2,55 milliards de dollars (prévisions : 2,53 milliards de dollars)

2,55 milliards de dollars (prévisions : 2,53 milliards de dollars) EMEA : 4,54 milliards de dollars (prévisions : 4,33 milliards de dollars)

4,54 milliards de dollars (prévisions : 4,33 milliards de dollars) Franchise internationale de boissons : 1,37 milliard de dollars (prévisions : 1,36 milliard de dollars)

1,37 milliard de dollars (prévisions : 1,36 milliard de dollars) Asie-Pacifique : 1,00 milliard de dollars (prévisions : 999,4 millions de dollars)

1,00 milliard de dollars (prévisions : 999,4 millions de dollars) PepsiCo Beverages North America : Chiffre d'affaires : 6,80 milliards de dollars (année précédente : 6,81 milliards de dollars ; prévisions : 6,78 milliards de dollars) Chiffre d'affaires organique : +1 % (prévisions : -0,5 %)



Perspectives pour l'ensemble de l'année 2025 :

Croissance attendue : croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre faible par rapport à l'année précédente.

croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre faible par rapport à l'année précédente. Bénéfice par action (de base, à taux de change constant) : devrait être globalement conforme à celui de l'année précédente.

devrait être globalement conforme à celui de l'année précédente. Taux d'imposition effectif : environ 20 %.

environ 20 %. Rendement en espèces pour les actionnaires : environ 8,6 milliards de dollars (dividendes : 7,6 milliards de dollars, rachats : 1,0 milliard de dollars).

environ 8,6 milliards de dollars (dividendes : 7,6 milliards de dollars, rachats : 1,0 milliard de dollars). Effet de change défavorable : impact de -1,5 point de pourcentage sur le chiffre d'affaires et le BPA publiés (contre -3 points de pourcentage précédemment).

impact de -1,5 point de pourcentage sur le chiffre d'affaires et le BPA publiés (contre -3 points de pourcentage précédemment). BPA de base implicite pour 2025 : baisse d'environ 1,5 %, soit une amélioration par rapport à la baisse de 3 % précédemment prévue (BPA de base 2024 : 8,16 dollars).

Commentaire sur les résultats :

La société a enregistré sa plus forte hausse en une seule séance depuis mars 2020, avec une augmentation de plus de 6 % du cours de son action. Bien que la société s'attende toujours à une baisse de ses bénéfices en glissement annuel, les résultats suggèrent une amélioration de sa trajectoire. La direction a souligné les progrès réalisés dans les projets d'optimisation des coûts en Amérique du Nord et a indiqué son intention de poursuivre ses investissements. Les analystes américains ont estimé que ces résultats pourraient marquer un tournant pour PepsiCo.

Lors de la conférence de presse, le PDG Ramon Laguarta a souligné l'engagement de PepsiCo à mieux s'aligner sur les attentes évolutives des consommateurs en matière de santé, de naturalité et de commodité. La société se concentre sur le développement de produits, en particulier dans les segments des snacks et des boissons riches en protéines, et élargit son offre de petits conditionnements afin de répondre aux habitudes de consommation modernes. PepsiCo prévoit également de reformuler ses produits en utilisant des ingrédients plus naturels, notamment en optant pour des huiles plus naturelles et en élargissant sa gamme de produits à faible teneur en sucre. Commentant les changements opérés par ses concurrents, M. Laguarta a souligné que PepsiCo suivrait les préférences des consommateurs en matière de teneur en sucre et d'ingrédients naturels, déclarant : « Si le client le veut, il l'aura. »

Ces initiatives constituent une réponse stratégique à la tendance à long terme des consommateurs à se tourner vers des produits plus sains et à la croissance des marques de distributeur. PepsiCo prévoit que l'innovation produit et la réactivité face aux demandes du marché contribueront à maintenir la dynamique positive sur les marchés internationaux et à améliorer sa position sur le marché américain, qui est crucial. Le conseil d'administration a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, malgré les pressions sur les coûts, notamment celles liées aux droits de douane, et a maintenu sa stratégie de distribution aux actionnaires.

Actuellement, Bloomberg rapporte 8 recommandations « acheter », 17 « conserver » et 1 « vendre » pour PepsiCo. L'action de la société avait chuté de plus d'un tiers par rapport à son pic de 2023, mais elle a depuis rebondi de plus de 13 % par rapport à son plus bas niveau local, atteignant son plus haut niveau depuis fin avril.