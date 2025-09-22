Les actions Samsung sont en hausse suite à l'annonce d'un partenariat avec Nvidia.

Les actions de Samsung Electronics sur le marché londonien ont augmenté de près de 5 %, atteignant des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis longtemps. Cette hausse est principalement due aux informations selon lesquelles la société aurait reçu l'autorisation de Nvidia d'utiliser ses puces mémoire HBM3E avancées dans des accélérateurs d'intelligence artificielle. Il s'agit d'un moment clé pour le leader technologique coréen, qui s'efforce depuis longtemps de renforcer sa position sur le marché en pleine croissance des mémoires haute performance. Les médias locaux rapportent que la version de mémoire HBM3E de Samsung a passé avec succès les tests de qualité rigoureux exigés par Nvidia. Cette avancée constitue une ouverture pour une collaboration entre l'entreprise et l'un des plus grands acteurs du secteur des puces IA, lui donnant ainsi l'opportunité de rivaliser avec des concurrents tels que SK Hynix et l'américain Micron. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Samsung prévoit de commencer à livrer ces puces avancées à Nvidia dès le quatrième trimestre 2025, ce qui est particulièrement important compte tenu de la demande croissante en mémoires dédiées à l'IA. Avec cette certification, Samsung devient le troisième fournisseur officiel de mémoires HBM3E pour Nvidia, ce qui pourrait très renforcer sa position sur le marché mondial des puces mémoire pour l'IA. Après des années de retard et plusieurs tentatives de certification infructueuses, cela montre clairement que les dernières technologies de l'entreprise répondent aux normes les plus élevées du secteur. Les investisseurs ont accueilli cette nouvelle avec enthousiasme, ce qui a entraîné une hausse dynamique du cours de l'action de l'entreprise en bourse. De plus, Samsung a également réalisé des progrès dans d'autres domaines clés, tels que la production de puces pour Tesla, renforçant ainsi sa position d'acteur majeur sur le marché des semi-conducteurs. Bien que les premières commandes de Nvidia pour la mémoire HBM3E puissent être modérées, l'approbation de ce produit constitue une étape importante qui pourrait ouvrir la voie à des contrats supplémentaires plus importants et à une coopération élargie. Les analystes soulignent que le succès de Samsung dans l'obtention de la certification de Nvidia n'est pas seulement une réussite technologique, mais aussi une réussite stratégique. Il démontre la capacité de l'entreprise à répondre aux exigences les plus élevées du secteur et augmente ses chances de participer à de futurs projets, tels que HBM4. Source: xStation5

