Les actions ZIM tentent de rebondir dans le contexte d'une éventuelle offre publique d'achat.

Les actions de la compagnie maritime israélo-américaine ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) ont légèrement augmenté à la suite d'informations selon lesquelles Evercore assisterait le PDG et copropriétaire de la société, Eli Glickman. L'analyste Omar Nokta de Jefferies a indiqué dans une note que, selon le magazine financier israélien Calcalist, le conseil d'administration de ZIM a engagé Evercore après que l'offre de rachat faite par le PDG Eli Glickman et son partenaire financier, Rami Ungar, se soit avérée inférieure aux attentes. Le ratio cours/bénéfice actuel de ZIM est inférieur à 1 fois les bénéfices de l'année dernière, et son ratio cours/bénéfice prévisionnel est d'environ 4 fois. Au cours du dernier trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,68 milliard de dollars, en baisse de 15 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation a diminué, passant de 468 millions de dollars au deuxième trimestre 2024 à 149 millions de dollars au deuxième trimestre 2025.

Au cours du H1 2025, ZIM a transporté 1 839 000 EVP, contre 1 799 000 EVP au H1 2024. Le taux de fret moyen par EVP a augmenté pour atteindre 1 632 dollars au H1 2025, contre 1 569 dollars au H1 2024. Dans le même temps, la dette a augmenté pour atteindre plus de 3 milliards de dollars, contre 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024. La trésorerie totale de ZIM (trésorerie et équivalents) a diminué de 270 millions de dollars, passant de 3,14 milliards de dollars au 31 décembre 2024 à 2,87 milliards de dollars au 30 juin 2025. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Ce montant reste toutefois bien supérieur à la capitalisation boursière de 1,75 milliard de dollars de la société. Hier, l'action ZIM a bondi de près de 10 %, mais une pression à la baisse s'est manifestée à l'approche de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours. . Source: xStation5

