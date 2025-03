Les contrats à terme sur le blé, le maïs et le soja sous pression après le rapport WASDE 📉

Les marchés des matières premières ont connu de légères baisses à la suite du dernier rapport WASDE de l'USDA, le soja, le maïs et le blé ayant tous été tradés à la baisse en raison de ventes techniques et motivées par les fonds. Bien que le rapport lui-même n'ait pas réservé de surprises majeures, les traders ont réagi aux ajustements des projections de la demande et à l'évolution des flux commerciaux mondiaux. Les contrats à terme sur le BLÉ, le MAÏS et le SOJA perdent plus de 1 % aujourd'hui. Alors que les mouvements induits par le WASDE ont été relativement modérés, des préoccupations macroéconomiques plus larges et des incertitudes commerciales ont ajouté à la pression sur les marchés. Avec les prochains rapports de l'USDA, l'évolution des conditions météorologiques en Amérique du Sud et les changements dans les modèles de demande, la volatilité reste d'actualité pour les marchés des céréales et des oléagineux dans les semaines à venir. En effet, nous pouvons également constater une hausse des actions du CME Group (CME.US) et une activité de couverture record. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le BLÉ sous pression en raison d'une offre plus élevée et de ventes techniques Les stocks de blé américains ont augmenté en raison de la hausse des importations et de la baisse des exportations , ce qui a entraîné une révision à la baisse des prix agricoles prévus pour 2024/25.

en raison de la , ce qui a entraîné une révision à la baisse des prévus pour 2024/25. L'USDA a revu à la hausse les estimations de la production mondiale de blé pour l' Argentine, l'Australie, la Russie et l'Ukraine , ce qui a renforcé les perspectives d'approvisionnement.

pour l' , ce qui a renforcé les perspectives d'approvisionnement. Les prévisions d'exportation ont été réduites pour l'UE et la Russie , mais revues à la hausse pour l'Australie.

, mais revues à la hausse pour l'Australie. Les conditions du blé d'hiver restent mitigées , avec des inquiétudes croissantes concernant la météo dans les plaines du nord des États-Unis avant les semis de printemps.

, avec des inquiétudes croissantes concernant la avant les semis de printemps. Les conditions météorologiques en Europe et en mer Noire seront également des facteurs clés dans les semaines à venir. En ce qui concerne les données techniques du BLÉ, nous pouvons observer un modèle de correction technique potentiel de 1:1, ce qui pourrait suggérer un relâchement de la pression à la vente. Source : xStation5 Les prix du maïs en baisse en l'absence de déclencheurs de prix positifs Les stocks américains de maïs sont restés inchangés , l'USDA attendant les premières données de rendement de l'Argentine et l'achèvement des semis de la deuxième récolte du Brésil.

, l'USDA attendant les premières données de rendement de l'Argentine et l'achèvement des semis de la deuxième récolte du Brésil. Les changements dans le trade mondial comprennent des prévisions d'exportation plus faibles pour le Brésil et l'Afrique du Sud , tandis que la demande d'importation de la Chine a été revue à la baisse .

, tandis que la demande d'importation de la . Les conditions météorologiques en Amérique du Sud continuent d'être un facteur clé à surveiller avant de nouvelles mises à jour de l'offre.

continuent d'être un facteur clé à surveiller avant de nouvelles mises à jour de l'offre. Le WASDE de mars étant désormais derrière nous, les traders se tournent vers les rapports USDA sur les plantations prospectives et les stocks trimestriels de céréales, attendus à la fin du mois. Source: xStation5 Le SOJA recule alors que l'incertitude de la demande pèse sur les négociants L'USDA a maintenu les stocks de soja américains inchangés , sans révision des estimations de production ou d'exportation pour l' Argentine et le Brésil .

, sans révision des estimations de production ou d'exportation pour l' . Un changement important a été une estimation à la baisse du prix moyen à la production pour la saison 2024/25, indiquant des prévisions de demande plus faibles.

pour la saison 2024/25, indiquant des prévisions de demande plus faibles. Le pétrole de soja a baissé, reflétant l'augmentation des stocks de clôture américains, une réduction de la consommation de biodiesel et des prévisions d'importation plus faibles pour le pétrole de canola en provenance du Canada dans un contexte de tensions commerciales persistantes. Les traders attendent maintenant le début de la récolte en Amérique du Sud, la mise à jour de l'offre brésilienne par la CONAB étant prévue pour jeudi. Source: xStation5

