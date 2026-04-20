Les cours du pétrole remontent alors que les discours politiques se heurtent à la réalité 📌

Points clés Le prix du pétrole (OIL) progresse de 3,50 % à 90 dollars, tandis que le WTI s'apprête de 4,50 % à 87 dollars

Forte hausse des prix suite à de nouvelles attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz

L'Iran a annoncé une nouvelle fermeture du détroit et a mis en garde les navires contre toute approche

Les forces américaines ont saisi un navire battant pavillon iranien, augmentant ainsi le risque d'escalade

Téhéran pourrait ne pas participer au prochain cycle de négociations avec les États-Unis au Pakistan

Le cessez-le-feu actuel entre les États-Unis et l'Iran expire mercredi, et son prolongement reste incertain

Le trafic dans le détroit d'Ormuz reste fortement limité, ce qui maintient la pression sur l'approvisionnement énergétique mondial

Les Émirats arabes unis envisagent un soutien financier de la part des États-Unis face aux risques pesant sur les exportations de pétrole et les flux en dollars

Les cours du pétrole rebondissent après le week-end : le Brent (OIL) progresse de 3,50 % à 90 dollars, tandis que le WTI gagne 4,50 % à 87 dollars. Les inquiétudes des marchés sont de retour, et le risque de nouvelles perturbations, plus graves, au Moyen-Orient s'est accru. Dans un premier temps, les prix ont bondi très fortement à la suite des attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, des nouvelles menaces iraniennes à l'encontre du transport maritime et de la saisie d'un navire iranien par les forces américaines. Les prix ont ensuite partiellement reculé par rapport à leurs plus hauts intrajournaliers.

La situation au Moyen-Orient s'est à nouveau détériorée après une brève période d'optimisme. L'Iran est revenu sur ses précédentes déclarations concernant la réouverture du détroit, imputant la responsabilité au blocus naval américain en cours, tandis que les négociations de cessez-le-feu s'avèrent de plus en plus fragiles. Téhéran a laissé entendre qu'il pourrait ne pas participer au prochain cycle de pourparlers au Pakistan, accusant les États-Unis de formuler des exigences irréalistes, et le cessez-le-feu actuel, d'une durée de deux semaines, expire mercredi. L'absence de progrès diplomatiques tangibles et la pression militaire croissante conduisent les investisseurs à considérer de plus en plus la région comme une source persistante de risque géopolitique plutôt que comme un choc temporaire lié à l'actualité.

Pour les marchés, il ne s’agit plus seulement de rhétorique, mais de l’impact réel sur les flux énergétiques, la confiance dans le transport maritime et la stabilité financière dans la région du Golfe. Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz reste bien en deçà des niveaux normaux, les prix des carburants augmentent à l’échelle mondiale et certains gouvernements commencent à puiser dans leurs réserves ou à mettre en place des mesures d’économie. Certains signes indiquent également que les États du Golfe se préparent à des perturbations prolongées : les Émirats arabes unis envisagent des mesures de soutien financier et même l’utilisation potentielle de devises alternatives dans le commerce du pétrole en cas de scénarios de crise. Pour l’instant, le prix du Brent autour de 90 USD et celui du WTI près de 87 USD indiquent que le marché du pétrole reste tendu, bien que les espoirs d’une résolution du conflit restent importants.

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