Le titre Dell Technologies s'adjuge près de 40% dans les échanges après-clôture à la suite du relèvement de ses prévisions annuelles.

Les contrats à terme sur les grands indices américains s'orientent vers le vert ce vendredi matin, emboîtant le pas aux places européennes. Cette orientation positive des marchés actions s'explique principalement par des publications technologiques majeures. L'évolution des cours des matières premières apporte également un soulagement sur le front de l'inflation mondiale.

L'élan des marchés actions soutenu par les valeurs technologiques

L'envolée spectaculaire de Dell et les ambitions d'Anthropic

Les marchés actions américains affichent une dynamique vigoureuse sur le segment technologique. Le titre Dell Technologies s'est envolé de près de 40% dans les transactions après-clôture à la suite de la publication de ses résultats du premier trimestre. La direction a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice par action tout en relevant ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Cette performance confirme la demande soutenue pour les infrastructures informatiques haut de gamme.

Parallèlement, le segment de l'intelligence artificielle franchit un nouveau palier historique en cette année 2026. La jeune pousse Anthropic a bouclé une levée de fonds en série H d'un montant de 65 milliards de dollars. Cette opération propulse la valorisation de l'entreprise à 965 milliards de dollars après augmentation de capital. Ce tour de table intervient juste avant l'introduction en bourse prévue plus tard cette année.

Ces développements corroborent les observations politiques récentes concernant l'avantage technologique américain. Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a rappelé la position de leader mondial du pays dans ce secteur d'avenir. Les autorités collaborent étroitement avec les entreprises privées pour équilibrer la sécurité réglementaire et l'innovation pure. Ces annonces renforcent l'attractivité des actions de Wall Street auprès des gestionnaires de fonds.

Les résultats contrastés du secteur de la grande distribution

Au-delà de la technologie, les investisseurs analysent les chiffres de la consommation américaine à travers les grands distributeurs. Costco Wholesale a dévoilé les chiffres de son troisième trimestre fiscal. L'entreprise affiche un bénéfice par action de 4,93 dollars, un résultat qui se situe légèrement au-dessus du consensus établi à 4,91 dollars. Le chiffre d'affaires ressort quant à lui à 70,53 milliards de dollars contre des attentes fixées à 69,62 milliards de dollars.

Les ventes à périmètre comparable ajustées des prix des carburants et des effets de change ont augmenté de 6,6% sur un an. Ce rythme de croissance manque de justesse les projections moyennes des analystes qui tablaient sur une hausse de 6,7%. Cette légère divergence montre que la consommation des ménages reste stable sans pour autant s'accélérer fortement. Les opérateurs interprètent ces données comme le signe d'une stabilisation saine de l'activité économique globale.

La situation s'avère plus difficile pour d'autres actions de Wall Street au sein de la grande distribution. Les titres d'American Eagle Outfitters ont enregistré un recul de 11% à la suite de leurs propres annonces financières. La marque éponyme a vu ses ventes comparables se replier de 2% sur un an au cours du premier trimestre. Cette contre-performance illustre la sélectivité accrue des consommateurs et les arbitrages en cours au sein du secteur de l'habillement.

Indicateurs macroéconomiques et tendances des indices boursiers

La tendance des contrats à terme en Europe et aux États-Unis

Les marchés actions européens affichent une tendance positive en première partie de journée. Le contrat à terme sur l'indice DAX progresse de 0,3%, ce qui permet aux principaux indices boursiers d'ouvrir dans de bonnes dispositions. Cette hausse modérée s'inscrira dans un climat de stabilisation générale des actifs risqués après les récentes vagues de correction. Les volumes de transaction restent toutefois mesurés en attendant l'ouverture officielle des bourses américaines.

Sur le marché des devises, la parité EUR/USD s'affiche en léger repli ce vendredi matin. Du côté des devises numériques, le Bitcoin cède environ 0,3% en séance européenne. L'actif le plus célèbre des cryptomonnaies éprouve des difficultés à retrouver une dynamique haussière après sa récente chute. La consolidation se poursuit sous des niveaux techniques clés, illustrant une certaine retenue de la part des traders particuliers.

Le soulagement provient principalement du compartiment des matières premières énergétiques. Le cours du pétrole brut est repassé sous la barre des 92 dollars par baril, apaisant les craintes d'une résurgence de l'inflation. Les déclarations de Scott Bessent indiquent que le marché mondial devrait rester correctement approvisionné dans les mois à venir. Le secrétaire au Trésor a précisé que près de 2 000 navires attendent actuellement de quitter la région du Golfe.

Les publications économiques en Allemagne et au Japon

Les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs indicateurs macroéconomiques en Europe. En Allemagne, les prix à l'importation ont augmenté de 1,2% d'un mois sur l'autre, dépassant de peu la prévision des économistes fixée à 1,1%. Cette statistique montre des pressions ressenties sur les coûts de production importés au sein de la première économie de la zone euro. Les membres de la Banque centrale européenne surveillent ces composantes pour orienter leur politique monétaire.

En Asie, les données immobilières japonaises signalent un ralentissement marqué de la construction résidentielle. Les mises en chantier de logements ont chuté de 11,4% sur un an, une performance très éloignée des prévisions du marché qui anticipaient une hausse de 14,8%. Ce décalage important met en évidence les défis structurels du secteur immobilier local face aux évolutions démographiques. Les analystes anticipent un impact modéré sur la trajectoire globale du produit intérieur brut nippon.

Le moral des ménages japonais apporte une note plus positive à ce tableau asiatique. L'indice de confiance des consommateurs s'est redressé pour atteindre 33,6 points, contre une prévision de 32,4 points. Cette amélioration de la perception psychologique pourrait soutenir les dépenses de consommation à court terme. Les indices boursiers de la région ont terminé la séance sur des notes mitigées, reflétant ces forces macroéconomiques divergentes.

Source: xStation5

❓ FAQ

Quels facteurs soutiennent actuellement la hausse des marchés actions ? La progression actuelle des marchés actions découle des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des grandes entreprises technologiques. Le relèvement des objectifs annuels de certaines valeurs phares insuffle une dynamique positive sur les indices boursiers.

Comment l'évolution des matières premières influence-t-elle les indices boursiers ? Le reflux du cours du pétrole brut sous des seuils techniques allège les craintes liées aux pressions inflationnistes mondiales. Une énergie moins chère réduit les coûts de production, ce qui soutient indirectement la valorisation des actions de Wall Street.

Pourquoi le bénéfice par action est-il un indicateur clé pour les investisseurs ? Le bénéfice par action mesure la rentabilité nette d'une entreprise rapportée à chaque titre en circulation. Cet indicateur permet de comparer les performances réelles par rapport aux attentes du consensus pour évaluer la cherté d'une action.