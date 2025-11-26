Points clés L’AUD et le NZD enregistrent les plus fortes hausses face aux autres devises du G10.

La RBNZ a abaissé son taux officiel à 2,25 %, des prévisions d’inflation plus faibles laissant entrevoir la fin d’un cycle d’assouplissement.

L’IPC australien a de nouveau surpris à la hausse, repoussant les perspectives de baisse des taux par la RBA.

Les devises antipodiennes dominent la séance FX d’aujourd’hui en réponse aux nouvelles perspectives de politique monétaire dans la région.

Les banques centrales d’Australie et de Nouvelle-Zélande font face à des dynamiques inflationnistes très différentes, mais les dernières données australiennes sur l’IPC, ainsi que le ton de la décision de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), ont renforcé les anticipations de politique monétaire plus stricte dans les deux économies. Le NZD mène les gains au sein du G10 aujourd’hui, s’appréciant d’environ 1 % face au dollar et à l’euro malgré la baisse des taux en Nouvelle-Zélande, le taux officiel ayant été abaissé à 2,25 %, son niveau le plus bas depuis plus de trois ans. L’AUD progresse également—+0,5 % face au dollar et +0,4 % face à l’euro—en réaction à un nouvel indice des prix à la consommation supérieur aux attentes. Après être sorti d’un plus bas de près de huit mois, la paire NZDUSD a dépassé la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 jours (jaune) et teste actuellement l’EMA à 30 jours (violet clair). Malgré ce momentum haussier, le RSI reste neutre, laissant de la marge pour une poursuite de la hausse alors que les anticipations concernant la RBNZ évoluent. Source : xStation5 Le cycle d’assouplissement débuté en août 2024 a entraîné le dollar néo-zélandais dans une tendance baissière, qui s’est accentuée en 2025 en raison d’un ralentissement économique marqué. Bien que les ventes au détail aient fortement rebondi au T2 (+2,3 % en glissement annuel), ce rebond a été largement influencé par les effets de base après les baisses de Q2 2022 à Q3 2024. La principale préoccupation est désormais le chômage, à son niveau le plus élevé depuis 2016 (5,3 %), contribuant à une augmentation de l’émigration, notamment parmi les jeunes actifs. La baisse de taux d’aujourd’hui en Nouvelle-Zélande était largement anticipée, mais les attentes du marché se sont ajustées aux prévisions d’inflation révisées de la RBNZ. La banque centrale prévoit un retour de l’inflation autour de 2 % d’ici mi-2026, un soulagement notable par rapport à la dernière lecture de 3 %. La diminution des inquiétudes quant à l’atteinte de l’objectif d’inflation (plage 1–3 %) à moyen terme, combinée au ton neutre du gouverneur Hawkesby (« toutes les options restent ouvertes »), a été interprétée comme une possible fin de l’assouplissement agressif, apportant le soutien attendu depuis longtemps au NZD. Au vu du niveau actuel de l’IPC, la RBNZ semble agir de manière préventive pour éviter un ralentissement économique supplémentaire en Nouvelle-Zélande. Source : XTB Research Les gains de l’AUD, quant à eux, proviennent d’un nouvel indice des prix à la consommation mensuel plus fort que prévu. L’IPC a accéléré de manière inattendue, passant de 3,6 % à 3,8 %, tandis que la mesure tronquée—qui exclut les prix de l’énergie et du carburant les plus volatils—est passée de 3,2 % à 3,3 %. La RBA a interrompu son cycle d’assouplissement en août à 3,6 %, ce qui suggère que des taux réels négatifs combinés à une inflation supérieure aux prévisions de la RBA retardent davantage les perspectives de baisse des taux en Australie. L’écart de rendement entre les obligations australiennes et américaines à 10 ans est à son plus haut niveau depuis juin 2022. Source : XTB Research

