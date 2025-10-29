Les États-Unis s'engagent à investir 80 milliards de dollars dans l'énergie nucléaire. Cameco affiche une hausse de 20% suite à l'accord avec Westinghouse.

Points clés Les actions de Cameco connaissent une forte hausse aujourd'hui dans le contexte de l'accord entre les États-Unis et Westinghouse

Les États-Unis s'engagent à investir 80 milliards de dollars dans l'énergie nucléaire

L'administration Trump s'est engagée à investir plus de 80 milliards de dollars dans l'achat de réacteurs nucléaires Westinghouse. Les États-Unis pourraient acquérir une participation d'environ 8 % dans la société une fois que certains seuils de rentabilité auront été atteints, avec une introduction en bourse (IPO) possible si la valorisation de Westinghouse dépasse 30 milliards de dollars d'ici 2029. Les actions de Cameco ont bondi de 23,4 %, atteignant de nouveaux sommets historiques, soutenues par sa participation de 49 % dans Westinghouse. Parallèlement, les actions australiennes liées à l'uranium ont gagné en moyenne 10 %, sous l'impulsion de Boss Energy, Peninsula Energy et Alligator Energy. Cette transaction s'ajoute à une vague de catalyseurs haussiers pour le secteur nucléaire, notamment la remise en service par Microsoft du réacteur de Three Mile Island, l'investissement de 500 millions de dollars d'Amazon dans la technologie SMR et la réduction de 19 % de la production de Cameco. Dans le même temps, les problèmes opérationnels de Paladin et Boss Energy soulignent la volatilité persistante du marché de l'uranium. Le gouvernement américain investit dans l'avenir de l'énergie nucléaire Les actions liées à l'uranium ont fortement rebondi mercredi après l'annonce de la conclusion d'un accord par l'administration Trump pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires Westinghouse d'une valeur d'au moins 80 milliards de dollars. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large visant à revitaliser l'industrie nucléaire nationale. Cette décision fait écho aux précédents investissements publics dans Intel et U.S. Steel, qui visaient à résoudre les problèmes de financement qui ont bloqué des projets malgré la hausse de la demande en électricité due à l'expansion de l'IA et des centres de données. En vertu de cet accord, les États-Unis agiront en tant que principal acheteur des nouveaux réacteurs, ce qui permettra de lancer le projet et d'acheter les composants à long délai de livraison. La structure d'investissement pourrait finalement accorder au gouvernement américain une participation d'environ 8 % dans Westinghouse une fois les objectifs de rentabilité atteints. Une introduction en bourse est envisagée si la valorisation de l'entreprise dépasse les 30 milliards de dollars dans les années à venir. Cameco atteint des sommets historiques Cameco, deuxième producteur mondial d'uranium, a vu ses actions grimper de plus de 20 %, atteignant des sommets historiques. L'entreprise détient une participation de 49 % dans Westinghouse, les 51 % restants étant détenus par Brookfield Asset Management et Brookfield Renewable Partners. L'accord entre les États-Unis et Westinghouse comprend également un accord de partage des bénéfices pour les contribuables une fois que les rendements dépasseront 17,5 milliards de dollars, ainsi que la possibilité d'une introduction en bourse si la valorisation de Westinghouse dépasse 30 milliards de dollars d'ici 2029. À la suite de cette annonce, les actions des sociétés d'uranium cotées aux États-Unis ont largement progressé : Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy et Uranium Royalty Corp ont gagné entre 5 % et 20 % en une seule séance. Source: xStation5

