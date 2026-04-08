Points clés Les futures US grimpent de 2,5% à 3,5%

Le pétrole chute de près de 14%

Le cessez-le-feu Iran–États-Unis rassure les marchés

Les valeurs énergie reculent, les transports s’envolent

Les attentes de baisse de taux repartent à la hausse

Les contrats à terme de Wall Street s’envolent mercredi, à environ une heure de l’ouverture, après l’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran, qui fait chuter les prix du pétrole et relance l’appétit pour le risque. 📈 Une forte hausse des futures américains Dow Jones (E-mini) : +1 181 points (+2,52%)

S&P 500 (E-mini) : +2,66%

Nasdaq 100 (E-mini) : +3,5% Le Russell 2000, plus sensible aux taux, bondit de 3,7%, tandis que l’indice de volatilité VIX recule nettement, signe d’un retour de confiance. 🛢️ Le pétrole chute, moteur du rebond L’annonce du cessez-le-feu intervient juste avant l’échéance fixée par Donald Trump et marque un net changement de ton après plusieurs semaines d’escalade. Les marchés anticipent une reprise de l’approvisionnement via le détroit d’Ormuz, ce qui provoque une chute du brut : -13,7% environ

environ Retour autour de 94 dollars le baril Cette baisse réduit immédiatement les craintes d’un choc inflationniste et soutient les actifs risqués. 🌍 Un soulagement global mais fragile Les marchés mondiaux réagissent fortement : Les indices asiatiques et européens progressent de 4 à 5%

Les actifs risqués repartent à la hausse Cependant, les investisseurs restent prudents. L’accord est temporaire (deux semaines) et dépend de négociations plus larges sur la réouverture durable du détroit d’Ormuz. Comme le souligne un analyste d’eToro, l’absence d’accord durable pourrait entraîner un retournement brutal des marchés. 🔄 Rotation sectorielle marquée 🔻 L’énergie sous pression La chute du pétrole pèse sur les valeurs du secteur : Exxon Mobil : -5,6%

Chevron : -4,7%

Occidental Petroleum : -7,1% 🔺 Les transports et loisirs rebondissent Les secteurs sensibles au coût de l’énergie profitent : American Airlines : +8,6%

United Airlines : +9,8%

Carnival : +10,2%

Norwegian Cruise Line : +8,8% 🏦 Les banques en hausse Les grandes banques progressent également : JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo : +2,4% et plus 📉 Les anticipations de taux évoluent La détente sur le pétrole modifie les anticipations de politique monétaire. Les marchés estiment désormais à 56% la probabilité d’une baisse de taux de 25 points de base d’ici fin 2026, contre aucune attente d’assouplissement la veille. Avant le conflit, les investisseurs anticipent même plusieurs baisses de taux. 📊 Les prochains catalyseurs Les investisseurs surveillent dans la journée : Les interventions de Mary Daly et Christopher Waller (Fed)

et Les minutes de la réunion des 17-18 mars Plus tard dans la semaine, les données d’inflation seront déterminantes pour évaluer l’impact de la flambée passée du pétrole. 👖 Levi Strauss s’envole Levi Strauss bondit de 11,6% en préouverture après avoir relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, signalant une demande robuste. ❓ FAQ Pourquoi les futures américains montent-ils fortement ?

Le cessez-le-feu réduit les tensions géopolitiques et fait chuter le pétrole, ce qui soutient les marchés. Pourquoi le pétrole baisse-t-il autant ?

Les investisseurs anticipent une reprise des flux via le détroit d’Ormuz. Quels secteurs profitent le plus ?

Les transports, les loisirs et les banques. Quels secteurs reculent ?

Les valeurs énergétiques, pénalisées par la baisse du brut. La hausse est-elle durable ?

Elle dépendra des progrès vers un accord durable entre les États-Unis et l’Iran.

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