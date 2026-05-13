OUVERTURE US : L'inflation en hausse va-t-elle freiner la hausse des cours ?

Le marché boursier américain a ouvert en légère baisse aujourd’hui. Le S&P 500 recule de 0,2 %, tandis que le NASDAQ Composite a perdu 0,1 %. Les gains pourraient être limités par la résurgence des craintes inflationnistes : l’indice des prix à la production (IPP) publié aujourd’hui s’est révélé bien supérieur aux prévisions. Nvidia démarre la journée en forte hausse (1,6 %), son PDG, Jensen Huang, ayant accompagné Donald Trump en visite chez Xi Jinping. Le président américain se trouve actuellement à Pékin et rencontrera le secrétaire général du Parti communiste chinois à 3 h 15, heure britannique. Il s'agit de loin de l'événement le plus attendu de la semaine. L'attention se portera à la fois sur les titres concernant l'avenir des relations commerciales entre les deux pays et sur toute nouvelle concernant le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Bien qu'à court terme, la fermeture du détroit d'Ormuz ne pose pas de problème majeur pour Xi, compte tenu du niveau élevé des réserves stratégiques, elle pourrait s'avérer problématique à plus long terme, car plus de 55 % des importations de pétrole de la Chine proviennent du Moyen-Orient. Par ailleurs, les représentants de la banque d'investissement Morgan Stanley ont fait part de leur optimisme quant aux perspectives générales du marché, en revoient à la hausse leurs prévisions de cours pour l'indice S&P à la fin de 2026. Données macroéconomiques Le Bureau of Labor Statistics a publié des données sur l'inflation des prix à la production, qui ont surpris le marché en s'avérant nettement supérieures aux prévisions consensuelles. L'indice global a augmenté de 6 % en glissement annuel – la plus forte hausse depuis décembre 2022 et bien au-dessus des attentes (4,9 %). Plus significatif encore, on observe des hausses substantielles de l'indice de base et de l'indice dit « super-core », qui exclut non seulement les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, mais aussi les services liés au commerce. Sans surprise, les hausses les plus importantes sont observées dans le secteur de l'aviation : les tarifs aériens ont bondi de 3 % par rapport à mars et de 15 % en glissement annuel. À 15h30, les données sur les stocks de pétrole et d'essence, pertinentes dans le contexte de la situation actuelle du marché, ont également été publiées. La baisse s'est avérée plus importante que prévu (-4,3 millions de barils). US100 (D1) Source: xStation, 13.05.2026 La tendance haussière a conservé ses gains autour de la barre des 29 200 points, au-dessus du niveau de Fibonacci de 161,8 % calculé sur la base de la correction de janvier à mars. La dynamique de la moyenne mobile exponentielle (EMA) reste fortement haussière, mais l'élan des acheteurs semble s'essouffler. Le risque de correction est principalement mis en évidence par l'indicateur RSI (14), qui signale des niveaux de surachat depuis plusieurs semaines déjà. Actualités des entreprises Ford (F.US) : L'un des géants de l'industrie automobile américaine a publié ses résultats pour le premier trimestre 2026, surprenant les investisseurs par une augmentation très significative de sa rentabilité. Le BPA de la société a atteint 0,66 $, alors que les prévisions tablaient sur moins de 0,20 $. La direction de la société a également relevé ses prévisions d'EBIT à 8,5–10,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. L'action de la société a progressé de plus de 5 %.

: L'un des géants de l'industrie automobile américaine a publié ses résultats pour le premier trimestre 2026, surprenant les investisseurs par une augmentation très significative de sa rentabilité. Le BPA de la société a atteint 0,66 $, alors que les prévisions tablaient sur moins de 0,20 $. La direction de la société a également relevé ses prévisions d'EBIT à 8,5–10,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. L'action de la société a progressé de plus de 5 %. Alibaba (BABA.US) : La société chinoise de commerce électronique, qui s'implique de plus en plus dans l'IA, a publié ses résultats pour le premier trimestre 2026. Malgré une croissance du chiffre d'affaires et une rentabilité décevantes, sous la pression des investissements dans l'IA, le sentiment positif et les espoirs suscités par la rencontre entre Xi et Trump soutiennent le cours de l'action, qui a progressé de plus de 6 %.

: La société chinoise de commerce électronique, qui s'implique de plus en plus dans l'IA, a publié ses résultats pour le premier trimestre 2026. Malgré une croissance du chiffre d'affaires et une rentabilité décevantes, sous la pression des investissements dans l'IA, le sentiment positif et les espoirs suscités par la rencontre entre Xi et Trump soutiennent le cours de l'action, qui a progressé de plus de 6 %. Quantum Computing (QUBT.US) : L'une des principales entreprises du secteur de l'informatique quantique a publié ses résultats. Malgré un sentiment positif avant la publication et une forte croissance du chiffre d'affaires (due en partie à l'acquisition de Lumiar Semiconductors), les investisseurs expriment des inquiétudes quant à la capacité de l'entreprise à réduire ses coûts et à améliorer son BPA négatif. Le cours de l'action a chuté de plus de 6 %.

: L'une des principales entreprises du secteur de l'informatique quantique a publié ses résultats. Malgré un sentiment positif avant la publication et une forte croissance du chiffre d'affaires (due en partie à l'acquisition de Lumiar Semiconductors), les investisseurs expriment des inquiétudes quant à la capacité de l'entreprise à réduire ses coûts et à améliorer son BPA négatif. Le cours de l'action a chuté de plus de 6 %. Arteris (AIP.US) : L'un des principaux fournisseurs de solutions NoC (Network-on-Chip) a vu son cours grimper de plus de 7 % après la publication de ses résultats du premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 40 % en glissement annuel, ce qui a permis à l'entreprise de relever ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à une fourchette comprise entre 91 et 95 millions de dollars. Près des deux tiers des nouvelles commandes concernent actuellement des puces d'intelligence artificielle. — Kamil Szczepański & Michał Jóźwiak Analystes des marchés financiers chez XTB

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