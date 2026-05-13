Résumé quotidien : une inflation galopante et dans l'attente des nouvelles de Pékin

USA Le sentiment du marché en cette fin de séance de mercredi est clairement mitigé, mais l'optimisme l'emporte. Malgré des données macroéconomiques inquiétantes, les incertitudes quant à l'issue de la visite du président Trump en Chine et l'évolution future du marché du pétrole, les investisseurs restent relativement optimistes. La forte tendance haussière du secteur technologique se poursuit. Le Nasdaq 100 tire les indices américains vers le haut, ses contrats à terme progressant de plus de 1 %. Le S&P 500 a vu ses gains se réduire à environ 0,5 %, tandis que le Russell et le Dow sont en légère baisse.

Espoirs, craintes et spéculations entourent la délégation américaine et Donald Trump en Chine. Le président s’est rendu en Chine dans un contexte de tensions géopolitiques importantes et d’attentes très élevées du marché quant aux résultats — en particulier dans le secteur technologique, qui est crucial pour les négociations. Malgré une délégation américaine impressionnante, les premiers rapports des médias spécialisés indiquent que la conférence du côté chinois est d’une ampleur bien moindre que prévu.

Morgan Stanley affiche son optimisme vis-à-vis du marché en relevant son objectif de fin d’année pour le S&P 500.

Alibaba, malgré des résultats médiocres en termes de rentabilité et de chiffre d’affaires, compense par de meilleures prévisions et une croissance dans des segments clés liés au cloud et à l’IA. L’action de la société a progressé de plus de 7 %.

Ford a clairement surpris les investisseurs en affichant une rentabilité étonnamment élevée lors de la présentation de ses résultats, dépassant les prévisions de BPA de plus de 200 %. L’action a progressé de plus de 12 %.

Les données macroéconomiques américaines envoient de très forts signaux d'alerte concernant l'inflation et les marchés des carburants.

L'inflation à la production (IPP) s'est révélée très supérieure aux attentes, atteignant 5,2 % en termes de base et 6,0 % en glissement annuel, contre des prévisions de 4,3 % et 4,9 %, respectivement.

Dans le même temps, les stocks de pétrole ont baissé de 4,3 millions de barils, contre une prévision de 2,0 millions. Les stocks d'essence ont également diminué de près du double du consensus : en baisse de 4,08 millions de barils contre les 2,8 millions attendus. Europe Le sentiment modérément positif sur les marchés boursiers européens se renforce à mesure que les investisseurs américains affluent sur le marché. Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 progressent de 0,7 %. En Europe, c'est l'indice polonais WIG20 qui affiche la meilleure performance, avec une hausse de plus de 2 %.

Siemens a légèrement déçu les attentes des investisseurs, ses résultats s'inscrivant juste en deçà du consensus concernant le bénéfice par action et le chiffre d'affaires. L'action recule d'un peu moins de 1 %.

Les données macroéconomiques de la zone euro sont conformes aux attentes. La croissance annualisée du PIB pour le premier trimestre 2026 s'est établie à 0,8 %, marquant un ralentissement par rapport aux 1,2 % enregistrés au trimestre précédent.

L'emploi a progressé de 0,5 % en glissement annuel, tandis que la production industrielle a reculé de 2,1 % sur la même période.

L'inflation à la consommation en France s'est établie à 1 %, conformément aux prévisions. Matières premières Du côté des matières premières agricoles, le cacao recule de près de 3 %, ce qui pourrait traduire des prises de bénéfices et une consolidation après la récente remontée. Le sucre progresse de plus de 2 % dans un contexte où l'on s'attend de plus en plus à une augmentation de la production d'éthanol destiné à être incorporé dans les carburants, face à une pénurie mondiale.

Le pétrole est en légère baisse, s'établissant autour de 106 dollars le baril.

L'aluminium progresse de plus de 2 %, porté par les perturbations des chaînes d'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient et par une demande plus forte.

L'argent progresse de 2 % et trade autour de 88 dollars américains. Crypto Le moral est au plus bas sur les marchés des cryptomonnaies, qui enregistrent de fortes baisses sur la quasi-totalité du marché. Le Bitcoin recule de 1,5 % et est passé sous la barre des 80 000 dollars. L'Ethereum perd un peu plus de 1,2 %, glissant vers les 2 250 dollars. Solana recule de plus de 4 % et se maintient autour de 90 dollars.

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