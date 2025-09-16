Technologie et Logiciels BE (Bloom Energy) : +7% ; objectif de cours relevé de 44 à 85 dollars par Morgan Stanley, qui estime que la forte hausse inattendue des réservations d'ORCL ouvre de nouvelles perspectives quant au potentiel de croissance de Bloom. Cette annonce intervient un mois seulement après que Bloom a annoncé en juillet un accord visant à alimenter les centres de données Oracle AI avec ses piles à combustible.

ORCL (Oracle) : +2% ; les États-Unis et la Chine ont conclu un accord préliminaire sur TikTok lors de négociations commerciales à Madrid. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré lundi que les deux pays s'étaient mis d'accord sur un cadre pour un accord, ont rapporté plusieurs médias. Commerce de détail et Consommation HSY (The Hershey Company) : +2% ; a été doublement reclassé de « vendre » à « acheter » par Goldman Sachs, qui a relevé son objectif de cours de 170 à 222, estimant que le titre présente désormais un rapport risque/rendement intéressant, les pressions sur les coûts étant largement connues et reflétées dans les anticipations, et que les tendances en matière de parts de marché de la société se sont améliorées.

JMIA (Jumia Technologies) : +22% ; a été relevé de « Sector Perform » à « Outperform » par RBC Capital et son objectif de cours a été relevé de 6,50 à 15 après avoir accueilli le PDG et le directeur financier de JMIA pour des réunions avec les investisseurs et en avoir tiré des conclusions de plus en plus positives, notamment en ce qui concerne les avantages durables en matière d'approvisionnement dont bénéficie la société grâce à l'allègement des pressions sur les taux de change. Finance et Services AIV (Apartment Investment and Management Company) : +3% ; après avoir annoncé un dividende spécial en espèces de 2,23 dollars par action, payable le 15 octobre 2025. Matières premières et Industrie FERG (Ferguson plc) : +6% ; a publié ses résultats pour le quatrième trimestre, avec un bénéfice par action de 3,48 dollars, supérieur aux estimations de 2,88 dollars, et un chiffre d'affaires de 8,5 milliards de dollars, supérieur au consensus de 8,41 milliards de dollars, indiquant que les revenus provenant des marchés non résidentiels, qui représentent environ la moitié des revenus de la société aux États-Unis, ont augmenté de 15 % d'une année sur l'autre ; prévoit une croissance des revenus à un chiffre pour 2025 et relève ses prévisions de marge opérationnelle ajustée.

STLD (Steel Dynamics) : +4% ; prévisions de BPA pour le troisième trimestre de 2,60 à 2,64 dollars contre 2,57 dollars ; la rentabilité des activités sidérurgiques devrait être supérieure à celle du deuxième trimestre, grâce à la forte augmentation des expéditions et à l'élargissement de la marge sur les métaux, les coûts des matières premières de récupération devant baisser plus que les prix moyens réalisés de l'acier. Autres WBTN (Webtoon Entertainment) : +25% ; après que DIS a annoncé son intention d'acquérir une participation de 2% dans la société de bandes dessinées en ligne.

