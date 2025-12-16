Southwest Airlines (LUV) progresse à la suite d’un relèvement de recommandation de Barclays, saluant une nouvelle stratégie commerciale incluant sièges attribués et frais de bagages.

Zillow Group (ZG) rebondit grâce au soutien de plusieurs courtiers après les inquiétudes liées aux tests de Google sur les annonces immobilières à la vente.

Aldeyra Therapeutics (ALDX) s’envole après l’annonce d’une extension de la revue réglementaire de la FDA pour le reproxalap, sans nouvelles exigences ni problèmes supplémentaires identifiés.

Santé / Biotechnologies 🧬 Aldeyra Therapeutics (ALDX) (+26%) : la FDA a prolongé l’examen du dossier de reproxalap pour le traitement de la sécheresse oculaire, repoussant la décision au 16 mars 2026, sans demande additionnelle ni signal négatif sur la demande d’autorisation. Immobilier & Services en ligne 🏠 Zillow Group (ZG) (+4%) : le titre rebondit après que plusieurs brokers ont défendu la valeur, minimisant l’impact potentiel des tests de Google (Alphabet) sur les annonces immobilières à la vente. Transport aérien ✈️ Southwest Airlines (LUV) (+2%) : Barclays a relevé sa recommandation à Overweight, mettant en avant une nouvelle stratégie commerciale jugée plus favorable à la génération de revenus. Consommation de base 🍔 Kraft Heinz (KHC) (+1%) : le secteur alimentaire rebondit et le marché accueille favorablement la nomination de Steve Cahillane, ancien PDG de Kellanova, au poste de directeur général à compter du 1er janvier. Médias & Publicité numérique 📺 Roku (ROKU) (+1%) : Morgan Stanley a procédé à un double relèvement de la recommandation, citant la vigueur attendue de la publicité numérique et de la télévision connectée en 2026. FAQ Q : Pourquoi Aldeyra Therapeutics gagne-t-elle fortement aujourd’hui ?

R : Les investisseurs réagissent positivement à l’annonce de la FDA, qui a prolongé l’examen du reproxalap sans soulever de nouveaux problèmes ni exiger d’éléments supplémentaires. Q : Pourquoi Zillow Group rebondit-il après sa récente baisse ?

R : Plusieurs brokers ont défendu le titre, estimant que les tests de Google sur les annonces immobilières ne remettent pas en cause le modèle économique de Zillow. Q : Pourquoi Southwest Airlines progresse-t-elle aujourd’hui ?

R : Le relèvement de recommandation par Barclays reflète un regain de confiance dans la nouvelle stratégie commerciale de la compagnie aérienne.

