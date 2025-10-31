Points clés AMZN : A rapporté des résultats meilleurs que prévu avec des revenus et un revenu d'exploitation (hors éléments ponctuels) dépassant le haut de la fourchette des indications de ~37bps et ~240bps, respectivement.

Technologie et Logiciels AMZN (Amazon) : +11% ; a rapporté des résultats meilleurs que prévu avec des revenus et un revenu d'exploitation (hors éléments ponctuels) dépassant le haut de la fourchette des indications.

(Amazon) : +11% ; a rapporté des résultats meilleurs que prévu avec des revenus et un revenu d'exploitation (hors éléments ponctuels) dépassant le haut de la fourchette des indications. COIN (Coinbase) : +5% ; a rapporté des résultats meilleurs que prévus avec des revenus de 1,87 milliard de dollars dépassant le consensus.

(Coinbase) : +5% ; a rapporté des résultats meilleurs que prévus avec des revenus de 1,87 milliard de dollars dépassant le consensus. NET (Cloudflare) : +11% ; a rapporté de solides résultats pour le troisième trimestre avec une croissance des revenus de 31% d'une année sur l'autre.

(Cloudflare) : +11% ; a rapporté de solides résultats pour le troisième trimestre avec une croissance des revenus de 31% d'une année sur l'autre. TWLO (Twilio) : +16% ; a rapporté des résultats très solides pour le troisième trimestre avec une croissance organique de 13% dans le trimestre.

(Twilio) : +16% ; a rapporté des résultats très solides pour le troisième trimestre avec une croissance organique de 13% dans le trimestre. WDC (Western Digital) : +9% ; après que la société de stockage informatique a rapporté des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu. Finance et Services BHF (Brighthouse Financial) : +19% ; Aquarian Holdings est en discussions avancées pour privatiser l'assureur-vie américain Brighthouse Financial dans une transaction de 4 milliards de dollars. Énergie et Mines FSLR (First Solar) : +10% ; a rapporté des revenus et un BPA du troisième trimestre approximativement conformes aux attentes.

(First Solar) : +10% ; a rapporté des revenus et un BPA du troisième trimestre approximativement conformes aux attentes. METC (Ramaco Resources) : +4% ; après que la société a annoncé avoir signé un accord de recherche et développement avec le Département de l'Énergie. Santé IRTC (iRhythm Technologies) : +12% ; le revenu du troisième trimestre s'est établi à 193 millions de dollars, dépassant le consensus de 185 millions de dollars. Divertissement et Médias NFLX (Netflix) : +2% ; annonce une division d'actions de dix pour un. Commerce de détail et Consommation CHD (Church & Dwight) : +5% ; les ventes du troisième trimestre de 1,59 milliard de dollars ont dépassé l'estimation de 1,54 milliard de dollars.

