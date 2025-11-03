Mouvements stratégiques et fusions : Kenvue bondit après son rachat par Kimberly-Clark , tandis que Freshpet affiche une croissance robuste et Micron bénéficie de la tension sur l’offre de mémoire.

L’IA domine les marchés : Amazon, Cipher Mining et Iris Energy profitent d’accords géants avec OpenAI, AWS et Microsoft, renforçant la thématique de l’ expansion des capacités de calcul IA .

Points clés L’IA domine les marchés : Amazon, Cipher Mining et Iris Energy profitent d’accords géants avec OpenAI, AWS et Microsoft, renforçant la thématique de l’ expansion des capacités de calcul IA .

Santé solide : Caribou Biosciences et Idexx publient des avancées cliniques et des résultats supérieurs aux attentes , soutenant le secteur biotech.

Mouvements stratégiques et fusions : Kenvue bondit après son rachat par Kimberly-Clark, tandis que Freshpet affiche une croissance robuste et Micron bénéficie de la tension sur l’offre de mémoire.

💻 Technologie / Intelligence artificielle Amazon (AMZN) +4% : Partenariat stratégique pluriannuel avec OpenAI sur AWS, d’une valeur estimée à 38 milliards $ , pour fournir une capacité de calcul massive sur des GPU Nvidia.

: Partenariat stratégique pluriannuel avec sur AWS, d’une valeur estimée à , pour fournir une capacité de calcul massive sur des GPU Nvidia. Cipher Mining (CIFR) +26% : Accord de 5,5 milliards $ sur 15 ans avec AWS pour fournir 300 MW de capacité en 2026 pour les charges de travail liées à l’IA.

: Accord de pour fournir 300 MW de capacité en 2026 pour les charges de travail liées à l’IA. Iris Energy (IREN) +15% : Contrat de 9,7 milliards $ sur cinq ans avec Microsoft pour fournir des services de cloud GPU Nvidia ; achat parallèle de matériel Dell pour 5,8 milliards $.

: Contrat de pour fournir des services de cloud GPU Nvidia ; achat parallèle de matériel Dell pour 5,8 milliards $. Micron (MU) +4% : Hausse du secteur des mémoires après que Samsung a retardé ses annonces de prix DDR5, signe de tension sur l’offre. 🧬 Santé / Biotechnologies Caribou Biosciences (CRBU) +19% : Succès clinique pour sa thérapie CAR-T “prête à l’emploi” , montrant des rémissions complètes chez des patients atteints de lymphome B avancé.

: Succès clinique pour sa thérapie , montrant des rémissions complètes chez des patients atteints de lymphome B avancé. Idexx Laboratories (IDXX) +14% : Résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relèvement des prévisions annuelles de bénéfice. 🧴 Consommation / Santé grand public Kenvue (KVUE) +15% : En forte hausse après l’annonce du rachat par Kimberly-Clark (KMB) pour 48,7 milliards $, créant un géant mondial de la santé et du bien-être. 🐾 Produits de consommation Freshpet (FRPT) +8% : Résultats solides au T3, avec des ventes et un EBITDA légèrement supérieurs aux attentes ; croissance 2025 attendue autour de 13 %. 🛢️ Énergie / Transport maritime KNOT Offshore Partners (KNOP) +9% : Reçoit une offre publique d’achat de Knutsen NYK Offshore Tankers à 10 $ par part.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."