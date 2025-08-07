Technologie et Éducation DUOL (Duolingo) : +231% ; après que l'application d'apprentissage des langues a livré des revenus meilleurs que prévu et des abonnés payants ; a déclaré que les utilisateurs actifs quotidiens avaient bondi de 40% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 47,7 millions ; a relevé ses perspectives pour le troisième trimestre et pour l'année complète.

(Duolingo) : +231% ; après que l'application d'apprentissage des langues a livré des revenus meilleurs que prévu et des abonnés payants ; a déclaré que les utilisateurs actifs quotidiens avaient bondi de 40% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 47,7 millions ; a relevé ses perspectives pour le troisième trimestre et pour l'année complète. GLW (Corning Incorporated) : +2% ; les actions ont augmenté après qu'AAPL a prévu de rapatrier 100% de la production de verre de couverture pour iPhone et Watch aux États-Unis dans le cadre d'un partenariat élargi de 2,5 milliards de dollars avec le fabricant de Gorilla Glass. Santé et Biotechnologie NVO (Novo Nordisk) : +8% ; avec des gains chez VKTX et d'autres fabricants de médicaments contre l'obésité après la déception causée par le médicament oral de LLY.

(Novo Nordisk) : +8% ; avec des gains chez VKTX et d'autres fabricants de médicaments contre l'obésité après la déception causée par le médicament oral de LLY. PODD (Insulet Corporation) : +11% ; augmente grâce aux résultats, car elle a dépassé les bénéfices et les revenus du deuxième trimestre grâce à une forte demande pour sa pompe à insuline portable (revenus Omnipod de 639 millions de dollars contre une estimation de 606 millions de dollars), tout en projetant une croissance annuelle des revenus d'Omnipod de 25% à 28%, contre une prévision de croissance de 20% à 23% précédemment.

(Insulet Corporation) : +11% ; augmente grâce aux résultats, car elle a dépassé les bénéfices et les revenus du deuxième trimestre grâce à une forte demande pour sa pompe à insuline portable (revenus Omnipod de 639 millions de dollars contre une estimation de 606 millions de dollars), tout en projetant une croissance annuelle des revenus d'Omnipod de 25% à 28%, contre une prévision de croissance de 20% à 23% précédemment. SRPT (Sarepta Therapeutics) : +12% ; après que la société de biotechnologie américaine a rapporté des revenus supérieurs aux estimations, que les analystes ont attribué en partie à un paiement d'étape pour sa thérapie génique controversée Elevidys. Commerce de détail et Consommation BROS (Dutch Bros Inc.) : +20% ; alors que la croissance des ventes comparables des magasins au deuxième trimestre s'est établie à 6,1%, devant les attentes, et a relevé les prévisions pour l'exercice 2025, avec un EBITDA ajusté prévu à 285-290 millions de dollars contre une estimation de 273,57 millions de dollars.

(Dutch Bros Inc.) : +20% ; alors que la croissance des ventes comparables des magasins au deuxième trimestre s'est établie à 6,1%, devant les attentes, et a relevé les prévisions pour l'exercice 2025, avec un EBITDA ajusté prévu à 285-290 millions de dollars contre une estimation de 273,57 millions de dollars. CELH (Celsius Holdings) : +24% ; alors que la société de boissons énergisantes dépasse les estimations pour les résultats du deuxième trimestre, aidée par les gains de son acquisition d'Alani Nu (a rapporté des revenus du deuxième trimestre de 739 millions de dollars contre une estimation de 651 millions de dollars avec un meilleur bénéfice par action de 0,47 dollar contre une estimation de 0,23 dollar). Acquisitions et Fusions ARIS (Aris Water Solutions) : +23% ; va être acquise par WES dans le cadre d'une transaction en cash et en actions évaluée à environ 1,5 milliard de dollars. Les actionnaires d'Aris recevront 0,625 unité commune de Western Midstream pour chaque action d'Aris, ou 25 dollars par action en cash.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."