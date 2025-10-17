Points clés ARTV : La FDA a accordé une désignation de voie rapide à sa thérapie cellulaire AlloNK pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde réfractaire.

Finance et Services ALLY (Ally Financial) : +6% ; sur les résultats, BPA ajusté du troisième trimestre de 1,15 dollar contre une estimation de 1,01 dollar ; revenus du troisième trimestre de 2,17 milliards de dollars contre une estimation de 2,11 milliards de dollars ; marge d'intérêt nette du troisième trimestre de 3,55% contre 3,32% l'année dernière (et marge d'intérêt nette du deuxième trimestre de 3,45%) ; revenu net ajusté du troisième trimestre de 363 millions de dollars contre une estimation de 314,6 millions de dollars.

(Ally Financial) : +6% ; sur les résultats, BPA ajusté du troisième trimestre de 1,15 dollar contre une estimation de 1,01 dollar ; revenus du troisième trimestre de 2,17 milliards de dollars contre une estimation de 2,11 milliards de dollars ; marge d'intérêt nette du troisième trimestre de 3,55% contre 3,32% l'année dernière (et marge d'intérêt nette du deuxième trimestre de 3,45%) ; revenu net ajusté du troisième trimestre de 363 millions de dollars contre une estimation de 314,6 millions de dollars. AXP (American Express) : +3% ; a rapporté un BPA ajusté du troisième trimestre de 4,14 dollars contre une estimation de 4,00 dollars, tandis que les revenus ont augmenté de 11% d'une année sur l'autre pour atteindre 18,43 milliards de dollars contre une estimation de 18,05 milliards de dollars, tirés par une augmentation des dépenses des membres de la carte et la croissance des frais de carte, tandis que les provisions pour pertes de crédit du troisième trimestre étaient de 1,3 milliard de dollars contre une estimation de 1,41 milliard de dollars ; a relevé la partie inférieure de ses prévisions de revenus pour l'année complète.

(American Express) : +3% ; a rapporté un BPA ajusté du troisième trimestre de 4,14 dollars contre une estimation de 4,00 dollars, tandis que les revenus ont augmenté de 11% d'une année sur l'autre pour atteindre 18,43 milliards de dollars contre une estimation de 18,05 milliards de dollars, tirés par une augmentation des dépenses des membres de la carte et la croissance des frais de carte, tandis que les provisions pour pertes de crédit du troisième trimestre étaient de 1,3 milliard de dollars contre une estimation de 1,41 milliard de dollars ; a relevé la partie inférieure de ses prévisions de revenus pour l'année complète. TFC (Truist Financial) : +3% ; BPA ajusté du troisième trimestre de 1,04 dollar contre une estimation de 0,99 dollar ; revenus du troisième trimestre de 5,24 milliards de dollars contre une estimation de 5,22 milliards de dollars ; marge d'intérêt nette du troisième trimestre (NIM) de 3,01% contre une estimation de 3,04% ; provision pour pertes de crédit du troisième trimestre de 436 millions de dollars (contre une estimation de 484,9 millions de dollars) ; dépôts moyens totaux du troisième trimestre de 396,6 milliards de dollars (contre une estimation de 400,09 milliards de dollars) ; revenu de gestion de patrimoine du troisième trimestre en hausse de 6,9% à 374 millions de dollars. Santé et Biotechnologie ARTV (Artiva Biotherapeutics) : +97% ; après que la FDA a accordé une désignation de voie rapide à sa thérapie cellulaire AlloNK pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde réfractaire ; plus de 20 patients testés avec AlloNK plus thérapie par anticorps dans des essais auto-immuns, y compris la polyarthrite rhumatoïde et le lupus.

(Artiva Biotherapeutics) : +97% ; après que la FDA a accordé une désignation de voie rapide à sa thérapie cellulaire AlloNK pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde réfractaire ; plus de 20 patients testés avec AlloNK plus thérapie par anticorps dans des essais auto-immuns, y compris la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. KZR (Kezar Life Sciences) : +42% ; a annoncé un processus formel pour explorer des alternatives stratégiques, étant donné qu'elle n'a pas pu s'aligner avec la FDA sur une voie d'enregistrement pour son actif dans l'hépatite auto-immune. Transport et Logistique CSX (CSX Corporation) : +2% ; a rapporté un BPA ajusté du troisième trimestre de 0,44 dollar contre une estimation de 0,42 dollar et des revenus légèrement meilleurs, en baisse de 1% d'une année sur l'autre à 3,59 milliards de dollars mais au-dessus de l'estimation de 3,576 milliards de dollars ; le volume du troisième trimestre a totalisé 1,61 million d'unités, en hausse de 1% d'une année sur l'autre et en hausse de 2% séquentiellement.

