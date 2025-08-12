Technologie et Télécommunications ASTS (AST SpaceMobile) : +13% ; les actions ont augmenté grâce aux résultats et aux perspectives, alors qu'une perte de bénéfice par action du deuxième trimestre inférieure aux attentes a été enregistrée, sur des revenus plus légers, mais confirme son plan entièrement financé pour déployer 45 à 60 satellites en orbite d'ici 2026 et a déclaré avoir reçu deux contrats supplémentaires à un stade précoce pour le gouvernement américain.

(AST SpaceMobile) : +13% ; les actions ont augmenté grâce aux résultats et aux perspectives, alors qu'une perte de bénéfice par action du deuxième trimestre inférieure aux attentes a été enregistrée, sur des revenus plus légers, mais confirme son plan entièrement financé pour déployer 45 à 60 satellites en orbite d'ici 2026 et a déclaré avoir reçu deux contrats supplémentaires à un stade précoce pour le gouvernement américain. LQDA (Liquidia) : +11% ; alors que les revenus du deuxième trimestre de 8,84 millions de dollars ont dépassé le consensus de 4,05 millions de dollars, en disant que son médicament inhalé pour traiter la pression artérielle, Yutrepia, dépasse 900 prescriptions de patients et 550 débuts de patients en 11 semaines après l'approbation de la FDA. Commerce de détail et Consommation HBI (Hanesbrands) : +23% ; alors que le Financial Times a rapporté que GIL est proche d'un accord pour les acheter, valorisant potentiellement l'entreprise à environ 5 milliards de dollars, dette incluse. Les discussions sur l'accord sont à un stade avancé, et une acquisition pourrait être convenue d'ici la fin de la semaine, mais les discussions ne sont pas encore finalisées.

(Hanesbrands) : +23% ; alors que le Financial Times a rapporté que GIL est proche d'un accord pour les acheter, valorisant potentiellement l'entreprise à environ 5 milliards de dollars, dette incluse. Les discussions sur l'accord sont à un stade avancé, et une acquisition pourrait être convenue d'ici la fin de la semaine, mais les discussions ne sont pas encore finalisées. ONON (On Holding AG) : +8% ; après avoir enregistré une augmentation de 6,5% des revenus du deuxième trimestre et une perte ajustée inférieure aux attentes, tandis que la marge brute a augmenté à 61,5% et a relevé ses prévisions pour l'année entière en matière de ventes nettes et de rentabilité et la marge d'EBITDA ajustée annuelle à 17%-17,5% contre la vue précédente de 16,5%-17,5%.

(On Holding AG) : +8% ; après avoir enregistré une augmentation de 6,5% des revenus du deuxième trimestre et une perte ajustée inférieure aux attentes, tandis que la marge brute a augmenté à 61,5% et a relevé ses prévisions pour l'année entière en matière de ventes nettes et de rentabilité et la marge d'EBITDA ajustée annuelle à 17%-17,5% contre la vue précédente de 16,5%-17,5%. ZIP (ZipRecruiter) : +13% ; les revenus du deuxième trimestre et l'EBITDA ont dépassé les attentes, les prévisions du troisième trimestre encadrent le consensus, et la société semble confiante quant à un retour à une croissance des revenus positive au quatrième trimestre ; a rapporté un EBITDA ajusté du deuxième trimestre de 9,3 millions de dollars contre une estimation de 7,4 millions de dollars ; revenus du deuxième trimestre de 112,2 millions de dollars contre une estimation de 111,7 millions de dollars ; annonce une nouvelle autorisation de rachat de 100 millions de dollars. Santé et Biotechnologie LIF (aTyr Pharma) : +10% ; a rapporté un dépassement et une hausse du deuxième trimestre avec les revenus et l'EBITDA, respectivement, dépassant le consensus de 5,2 millions de dollars (~5%) et 6,9 millions de dollars (~52%), tout en relevant ses perspectives pour l'année complète, augmentant les prévisions de revenus d'environ 2% et l'EBITDA d'environ 10% (ajoutant environ 7 millions de dollars aux revenus et à l'EBITDA). Acquisitions et Fusions WOW (WideOpenWest) : +48% ; après avoir déclaré être entré dans un accord définitif où des fonds d'investissement affiliés à DigitalBridge Investments, LLC et Crestview Partners acquerront toutes les actions ordinaires en circulation pour 5,20 dollars par action dans une transaction entièrement en cash dans le cadre d'un accord évalué à 1,5 milliard de dollars. Commerce en Ligne et Médias MRCY (Mercury Systems) : +16% ; après un dépassement et une hausse du deuxième trimestre, car l'EBITDA ajusté de 51,3 millions de dollars contre une estimation de 34,3 millions de dollars sur des revenus de 273,1 millions de dollars contre une estimation de 245,4 millions de dollars ; Raymond James a surclassé MRCY à Strong Buy (objectif à 80 dollars contre 55 dollars) en disant que Mercury pourrait être la plus grande histoire de marge dans l'espace de la défense.

(Mercury Systems) : +16% ; après un dépassement et une hausse du deuxième trimestre, car l'EBITDA ajusté de 51,3 millions de dollars contre une estimation de 34,3 millions de dollars sur des revenus de 273,1 millions de dollars contre une estimation de 245,4 millions de dollars ; Raymond James a surclassé MRCY à Strong Buy (objectif à 80 dollars contre 55 dollars) en disant que Mercury pourrait être la plus grande histoire de marge dans l'espace de la défense. SBGI (Sinclair Broadcast Group) : +13% ; après que CNBC a rapporté que l'entreprise explorait des options de fusion pour son activité de diffusion et envisageait également de séparer ou de scinder son activité de capital-risque – CNBC.

(Sinclair Broadcast Group) : +13% ; après que CNBC a rapporté que l'entreprise explorait des options de fusion pour son activité de diffusion et envisageait également de séparer ou de scinder son activité de capital-risque – CNBC. SE (Sea Limited) : +18% ; après que la société de commerce électronique a rapporté des revenus du deuxième trimestre qui ont dépassé l'estimation moyenne des analystes, tandis que l'EBITDA ajusté et les revenus du commerce électronique ont également dépassé les estimations ; EBITDA ajusté du deuxième trimestre de 829,2 millions de dollars contre une estimation de 804 millions de dollars ; revenus du deuxième trimestre de 5,26 milliards de dollars contre une estimation de 5,12 milliards de dollars ; a déclaré s'attendre à ce que la dynamique de croissance du GMV de Shopee se poursuive au troisième trimestre.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."