Ouverture US : US500 atteint des sommets historiques, porté par le secteur technologique

Points clés Les indices US500 et US100 progressent lors de la première séance après les fêtes

Les valeurs technologiques affichent des gains solides lors de la dernière séance de la semaine

Les investisseurs misent sur la poursuite du « rallye de Noël » et sur le maintien de la dynamique jusqu'au début du mois de janvier

Wall Street a ouvert dans une ambiance modérée après les vacances de Noël. Les contrats à terme sur l'indice de référence S&P 500 (US500) se négocient à des niveaux records, tandis que l'indice Nasdaq 100 (US100), à forte composante technologique, se situe à environ 2 % en dessous de son record intrajournalier établi fin octobre. Les investisseurs s'apprêtent à clôturer l'année à des niveaux proches de leurs sommets, soutenus par les anticipations de nouvelles baisses des taux d'intérêt américains et la bonne tenue des bénéfices des entreprises. Le S&P 500 a gagné près de 18 % cette année, enregistrant sa troisième année consécutive de hausse après deux années de rendements supérieurs à 20 %. L'indice US500 a progressé de 0,11 % vendredi, marquant potentiellement le sixième jour consécutif de hausse pour Wall Street. Alors que l'indice approche le seuil psychologique des 7 000 points, les analystes suggèrent qu'il reste un potentiel de hausse, étant donné que des poids lourds tels que Nvidia et d'autres grandes entreprises technologiques se négocient toujours en dessous de leurs sommets historiques individuels. Actualités des entreprises Nvidia (NVDA.US) : Le fabricant de puces a annoncé l'acquisition de la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Groq pour 20 milliards de dollars, ce qui représente la plus importante transaction de l'histoire de Nvidia. En acquérant Groq, Nvidia accède à la technologie LPU (Language Processing Unit), qui offre des performances nettement supérieures pour les modèles linguistiques de grande taille par rapport aux GPU traditionnels. Compte tenu de la part de marché dominante de Nvidia, cette transaction devrait faire l'objet d'un examen antitrust rigoureux. L'action Nvidia a progressé de 0,7 % à l'ouverture.

Micron (MU.US) : L'action a poursuivi son ascension, ajoutant à un gain mensuel de plus de 20 % grâce à des prévisions de croissance robustes. En tant que principal fabricant de mémoires indispensables à l'augmentation des ventes de processeurs, la société a gagné 1,5 % en début de séance.

Biohaven (BHVN.US) : La société de biotechnologie a chuté de plus de 11 % à l'ouverture après que son traitement expérimental contre la dépression n'ait pas atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase intermédiaire. Ce dernier revers vient s'ajouter à une année difficile pour la société, dont l'action a perdu près des trois quarts de sa valeur en 2025.

Coupang (CPNG.US) : Le géant sud-coréen du commerce électronique a bondi de plus de 8 % après l'annonce que les données divulguées de la société avaient été supprimées avec succès par un suspect.

Le géant sud-coréen du commerce électronique a bondi de plus de 8 % après l'annonce que les données divulguées de la société avaient été supprimées avec succès par un suspect. Sociétés minières de métaux précieux : Les producteurs, en particulier ceux qui se concentrent sur l'argent, ont enregistré de fortes hausses à l'ouverture, le prix de l'argent ayant atteint un nouveau record de 75 dollars l'once. First Majestic, Coeur Mining et Endeavour Silver ont toutes affiché des gains de l'ordre de 3 %.

