Technologie et Semi-conducteurs AVGO (Broadcom) : +11% ; après que le fabricant de puces a dévoilé une commande blockbuster de 10 milliards de dollars pour des puces IA de la part d'un nouveau client, alimentant l'optimisme autour de sa capacité à bénéficier de la course à l'IA générative ; a également rapporté les résultats du troisième trimestre.

IOT (Samsara) : +18% ; a publié des résultats du deuxième trimestre et des prévisions qui ont dépassé les attentes ; pour la période se terminant le 2 août, Samsara a déclaré avoir réalisé un bénéfice ajusté de 0,12 dollar par action alors que le chiffre d'affaires a bondi de 30,4% d'une année sur l'autre. Santé et Biotechnologie BNTX (BioNTech) : +9% ; après qu'un essai de phase 3 sur le cancer du sein ADC a atteint son critère principal d'évaluation. BNTX a déclaré que l'étude, qui a comparé le candidat médicament trastuzumab pamirtecan avec le conjugué anticorps-médicament approuvé par Roche, trastuzumab emtansine, a atteint son critère principal d'évaluation de la survie sans progression dans une analyse intermédiaire. Finance et Services BILL (Bill.com) : +8% ; alors que l'investisseur activiste Starboard Value possède une participation de 8,5% et a l'intention de lancer un défi en salle de conseil pour pousser à des changements au sein de la société de logiciels d'automatisation financière. Commerce de détail et Consommation ZUMZ (Zumiez) : +19% ; suite aux résultats des bénéfices de la nuit dernière. Automobile et Transport TSLA (Tesla) : +2% ; son conseil d'administration a proposé un nouveau plan de rémunération pour le PDG Elon Musk, évalué à environ 1 000 milliards de dollars après avoir atteint certains objectifs ambitieux. Le plan devrait être lié à des jalons de performance ambitieux, y compris la croissance des produits pilotés par l'IA et des systèmes autonomes. Autres BRZE (Braze) : +12% ; a livré un deuxième trimestre fiscal dépassant les attentes, avec une croissance de 23,8% / 22% organique sur un an, une marge opérationnelle de 3,4% (+50 points de base sur un an), et un bénéfice par action de 0,15 dollar (notez ~0,07 dollar provenant d'un avantage fiscal), tous dépassant confortablement les attentes, grâce à une demande large et solide et une modération de la baisse des ventes meilleure que prévu.

GWRE (Guidewire Software) : +17% ; un quatrième trimestre solide avec des dépassements généralisés et une exécution continue dans le cloud, clôturant l'exercice 2025 avec un ARR dépassant 1 milliard de dollars (+19% YoY cc), un revenu d'abonnement en hausse de 33% YoY, et une marge brute d'abonnement atteignant 70% ; le guide ARR pour l'exercice 2026 était au-dessus du consensus (16-17% y/y ex-FX vs Street: ~15%) et des attentes des investisseurs (~16%).

MIR (Mirati Therapeutics) : +5% ; remplacera GMS dans le S&P SmallCap 600 à partir de l'ouverture des transactions le mardi 9 septembre. Le constituant du S&P 500 et 100, HD, a acquis GMS dans le cadre d'une transaction qui a été finalisée aujourd'hui.

