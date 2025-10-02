Résumé quotidien : indices stables alors que le shutdown se poursuit, rebond du dollar, Bitcoin autour de 120 000 (02.10.2025)

Le gouvernement américain reste paralysé pour la deuxième journée consécutive, et l'impasse qui s'aggrave empêche les investisseurs d'acheter sur le marché boursier. La séance au comptant d'aujourd'hui se termine pratiquement inchangée. Les indices affichent des variations mineures de +/-0,05 %, à l'exception de l'US100, qui a gagné 0,30 %.

L'administration Trump a gelé 26 milliards de dollars alloués aux États à tendance démocrate (y compris des projets de transport à New York et des investissements verts) et a également signalé la possibilité de licenciements au niveau fédéral. Le Capitole reste paralysé après l'échec des votes au Sénat. Les démocrates accusent la Maison Blanche d'utiliser la fermeture comme un moyen de pression, tandis que les républicains affirment que les démocrates bloquent le financement courant. Trump a décrit ce moment comme une occasion de réduire les « agences démocrates », laissant entrevoir la perspective d'une confrontation prolongée.

En raison de la fermeture, les chiffres du chômage de cette semaine n'ont pas été publiés. Les licenciements dans l'économie américaine ont totalisé 54 064 en septembre, contre 85 979 précédemment (soit une baisse de plus de 25 %), mais restent élevés. Le marché ne s'attendait pas à la publication demain du rapport sur l'emploi non agricole (NFP), ce qui a conduit les investisseurs à accorder davantage d'attention au rapport Challenger publié aujourd'hui. Cependant, le Bureau of Labor Statistics vient de confirmer qu'il était prêt à publier les données NFP comme prévu.

Les actions européennes ont pour la plupart clôturé dans le vert (EU50 : +0,8 %), emmenées par le DAX allemand et le CAC40 français (DE40, FRA40 : +0,9 %). Les performances ont été plus faibles à Milan (ITA40 : -0,1 %), Londres (UK100 : -0,35 %) et Madrid (SPA35 : -0,5 %).

L'indice du dollar met fin à quatre jours de baisse consécutifs, rebondissant de 0,15 % malgré une faiblesse en début de séance. Les devises les plus faibles du G10 sont les devises nordiques (USDNOK : +0,8 %, USDSEK : +0,45 %), sous la pression de la chute des prix du pétrole. L'AUDUSD a perdu 0,3 % en raison de la faiblesse des exportations australiennes de matières premières (minerai de fer, charbon). L'EURUSD a reculé de 0,1 % à 1,1712.

Le taux de chômage dans la zone euro s'est établi à 6,3 %, au-dessus des prévisions de 6,2 % et du niveau précédent de 6,2 %.

Le Brent et le WTI ont reculé pour le quatrième jour consécutif, prolongeant leurs pertes de 1,9 %. Le gaz naturel a progressé après une augmentation des stocks moins importante que prévu (53 milliards de pieds cubes contre 64 milliards selon le consensus), mais ses gains ont rapidement été ramenés à +0,5 %.

Le Bitcoin teste aujourd'hui une résistance autour de 120 000 dollars. Au moment de la publication, la monnaie numérique est en hausse de 1,00 % à 119 700 dollars, bien que le plus haut quotidien ait déjà atteint 120 300 dollars, soit une augmentation de 1,50 %. L'Ethereum connaît également une bonne journée, avec une hausse de 2,25 % à 4 447 dollars, tandis que la capitalisation boursière des autres altcoins est en hausse de 1,70 % à 1 130 milliards de dollars.

