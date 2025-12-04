Points clés AXGN : Après que la FDA a approuvé son greffon de réparation nerveuse. Avance Nerve Graft, un produit à base de tissu humain, est conçu pour réparer les nerfs périphériques endommagés sans nécessiter une deuxième intervention chirurgicale pour prélever du tissu nerveux sur le patient.

Santé et Biotechnologie AXGN (Axogen) : +16% ; après que la FDA a approuvé son greffon de réparation nerveuse. Avance Nerve Graft, un produit à base de tissu humain, est conçu pour réparer les nerfs périphériques endommagés sans nécessiter une deuxième intervention chirurgicale pour prélever du tissu nerveux sur le patient. L'approbation du greffon nerveux ouvre la voie à une exclusivité potentielle sur le marché américain allant jusqu'à 12 ans. Commerce de détail et Consommation DG (Dollar General) : +10% ; relève sa prévision de croissance des ventes pour l'année fiscale à 4,7%-4,9% contre 4,3%-4,8% ; les stocks de marchandises totaux de Dollar General à la fin du troisième trimestre ont baissé de 8,2% en moyenne par magasin ; prévoit désormais des dépenses en capital vers le bas de la fourchette de 1,3 à 1,4 milliard de dollars ; relève sa prévision de croissance des ventes comparables pour l'année fiscale à 2,5%-2,7% contre 2,1%-2,6%.

(Dollar General) : +10% ; relève sa prévision de croissance des ventes pour l'année fiscale à 4,7%-4,9% contre 4,3%-4,8% ; les stocks de marchandises totaux de Dollar General à la fin du troisième trimestre ont baissé de 8,2% en moyenne par magasin ; prévoit désormais des dépenses en capital vers le bas de la fourchette de 1,3 à 1,4 milliard de dollars ; relève sa prévision de croissance des ventes comparables pour l'année fiscale à 2,5%-2,7% contre 2,1%-2,6%. HRL (Hormel Foods) : +3% ; a publié des résultats mitigés pour le quatrième trimestre avec un dépassement du BPA mais un léger manque de ventes, tandis qu'il prévoit un BPA ajusté pour l'année fiscale 2026 entre 1,43 et 1,51 dollar, avec le point médian au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,45 dollar. Technologie et Logiciels META (Meta Platforms) : +4% ; après que Bloomberg a rapporté que la société devrait réduire son budget pour le Metaverse de 30% l'année prochaine, un groupe qui inclut le produit de mondes virtuels Meta Horizon Worlds et son unité de réalité virtuelle Quest. Des réductions de coûts de cette ampleur incluront probablement des licenciements dès janvier.

(Meta Platforms) : +4% ; après que Bloomberg a rapporté que la société devrait réduire son budget pour le Metaverse de 30% l'année prochaine, un groupe qui inclut le produit de mondes virtuels Meta Horizon Worlds et son unité de réalité virtuelle Quest. Des réductions de coûts de cette ampleur incluront probablement des licenciements dès janvier. PATH (UiPath) : +17% ; a rapporté de meilleurs résultats d'ARR pour le troisième trimestre fiscal et a émis des indications légèrement plus élevées pour l'ARR du quatrième trimestre fiscal ; les indications pour le troisième trimestre et le quatrième trimestre fiscal impliquent une croissance nette de l'ARR pour la première fois depuis le troisième trimestre fiscal 24, tirée par une meilleure exécution ; la société a également noté que les clients adoptant des solutions agentiques créent un effet d'entraînement pour la plateforme plus large.

