(Tesla) : +4% ; alors que les grandes capitalisations Mag 7 rebondissent après 5 jours de pertes (AAPL, AMZN, GOOGL, META). GOOGL (Alphabet) : +1% ; suite à la nouvelle non confirmée de la nuit selon laquelle Google a remporté un contrat cloud de 10 milliards de dollars avec META sur une période de six ans, selon deux personnes familières avec le dossier. Meta a largement dépendu d'Amazon Web Services pour l'infrastructure cloud, bien qu'il utilise également Microsoft Azure.

(Alphabet) : +1% ; suite à la nouvelle non confirmée de la nuit selon laquelle Google a remporté un contrat cloud de 10 milliards de dollars avec META sur une période de six ans, selon deux personnes familières avec le dossier. Meta a largement dépendu d'Amazon Web Services pour l'infrastructure cloud, bien qu'il utilise également Microsoft Azure. RBLX (Roblox) : +1% ; a été surclassée de Performance de Pair à Surperformance avec un objectif de 150 dollars chez Wolfe Research et a relevé ses estimations de réservations et d'EBITDA pour l'exercice 2026 de 7% et 13%, respectivement, portées par des contributions incrémentielles de la tarification régionale et des opportunités publicitaires.

(Roblox) : +1% ; a été surclassée de Performance de Pair à Surperformance avec un objectif de 150 dollars chez Wolfe Research et a relevé ses estimations de réservations et d'EBITDA pour l'exercice 2026 de 7% et 13%, respectivement, portées par des contributions incrémentielles de la tarification régionale et des opportunités publicitaires. ZM (Zoom Video Communications) : +5% ; après que les résultats du deuxième trimestre ont été supérieurs au consensus, avec une croissance des revenus de 4,7% d'une année sur l'autre pour atteindre 1,22 milliard de dollars (contre une estimation de 3,1%) et une marge opérationnelle de 41,3%, bien au-dessus du consensus de 38,7%. Les prévisions de revenus pour l'exercice 2026 ont été relevées à une croissance de 3,5% d'une année sur l'autre au milieu de la fourchette (3,0% auparavant), principalement portée par une meilleure dynamique de croissance dans le segment entreprise (+7% d'une année sur l'autre au deuxième trimestre). Construction et Immobilier KBH (KB Home) : +4% ; alors que les constructeurs de maisons LEN, TOL, DHI, BZH bondissent avec des rendements des bons du Trésor plus bas après les commentaires de Powell. Commerce de détail et Consommation ROST (Ross Stores) : +2% ; a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre et a réinstauré ses prévisions annuelles de bénéfices ; a rapporté un bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre de 1,56 dollar (contre un guide de 1,40-1,55 dollar), incluant des vents contraires liés aux tarifs de 0,11 dollar, portés par une croissance des ventes comparables de 2% (en ligne avec la rue et une contraction de la marge brute de 70 points de base d'une année sur l'autre à 27,6%.

(Ross Stores) : +2% ; a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre et a réinstauré ses prévisions annuelles de bénéfices ; a rapporté un bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre de 1,56 dollar (contre un guide de 1,40-1,55 dollar), incluant des vents contraires liés aux tarifs de 0,11 dollar, portés par une croissance des ventes comparables de 2% (en ligne avec la rue et une contraction de la marge brute de 70 points de base d'une année sur l'autre à 27,6%. ULTA (Ulta Beauty) : +1% ; a été surclassée à Surpondération chez Barclay's avec un objectif de 589 dollars basé sur un retour à des comparables positifs durables et une expansion des marges ; une amélioration promotionnelle ; la sortie d'ULTA de Target optimisant les points de distribution au détail ; un vent contraire tarifaire inférieur à la moyenne ; et une prévision conservatrice pour l'exercice 2025. Santé et Biotechnologie BHVN (Biohaven Pharmaceutical) : +6% ; après que la société a déclaré que la FDA a communiqué à la société le 21 août qu'une décision attendue concernant la NDA pour le Troriluzole serait toujours au quatrième trimestre.

