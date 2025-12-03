American Eagle Outfitters (AEO) grimpe de +15% après un trimestre supérieur aux attentes et une révision haussière impressionnante des perspectives de bénéfices pour le T4, portée par une croissance solide des ventes comparables.

Pharvaris (PHVS) progresse de +16% grâce au succès d’un essai clinique de phase avancée dans l’angioedème héréditaire, renforçant la crédibilité de son portefeuille clinique.

Capricor Therapeutics (CAPR) bondit de +300% après des résultats Phase 3 très positifs dans le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne, un retournement majeur après son rejet par la FDA plus tôt dans l’année.

Points clés Capricor Therapeutics (CAPR) bondit de +300% après des résultats Phase 3 très positifs dans le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne, un retournement majeur après son rejet par la FDA plus tôt dans l’année.

Pharvaris (PHVS) progresse de +16% grâce au succès d’un essai clinique de phase avancée dans l’angioedème héréditaire, renforçant la crédibilité de son portefeuille clinique.

American Eagle Outfitters (AEO) grimpe de +15% après un trimestre supérieur aux attentes et une révision haussière impressionnante des perspectives de bénéfices pour le T4, portée par une croissance solide des ventes comparables.

🏥 Santé / Biotechnologies Capricor Therapeutics (CAPR) : Forte envolée après que sa thérapie cellulaire pour la DMD a significativement amélioré la fonction musculaire et cardiaque en Phase 3, malgré un rejet précédent de la FDA.

Pharvaris (PHVS) : Le traitement expérimental pour l’angioedème héréditaire atteint ses objectifs principaux et secondaires dans un essai de phase avancée.

Bristol Myers Squibb (BMY) : Progresse après avoir annoncé l’extension du recrutement d’un essai Phase 3 sur Cobenfy, en raison d’irrégularités identifiées sur certains sites.

Capricor Therapeutics (CAPR) : Annonce majeure renforçant la confiance des investisseurs.

Pharvaris (PHVS) : Amélioration notable de la visibilité clinique. 🛍️ Distribution / Consommation American Eagle Outfitters (AEO) : Chiffres Q3 supérieurs aux attentes, marges solides et prévisions T4 bien au-dessus du consensus.

Dollar Tree (DLTR) : Résultats Q3 supérieurs au consensus, progression des ventes comparables et relèvement des prévisions d’EPS pour l’exercice fiscal 2025. ✈️ Transport / Voyage Delta Air Lines (DAL) : Déclare un environnement de demande solide pour la fin d’année et début 2026, malgré un impact de 200 M$ lié au shutdown gouvernemental terminé récemment. 🔌 Technologie / Semi-conducteurs Marvell Technology (MRVL) : Bénéficie d’un trimestre légèrement supérieur aux attentes, d’une forte dynamique dans les segments Data Center, Réseaux d’entreprise et Infrastructure opérateurs, ainsi que de l’acquisition stratégique de Celestial AI.

Microchip Technology (MCHP) : Préannonce des revenus et un EPS non-GAAP supérieurs au midpoint précédent, reflétant une accélération de la demande.

Astera Labs (ALAB) : Remonte après une chute injustifiée liée à l’annonce du partenariat AWS–NVIDIA selon Stifel, qui considère l’opportunité de contenu toujours solide.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."