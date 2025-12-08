Points clés GPCR : Les actions ont bondi après avoir déclaré que son médicament expérimental aleniglipron à une dose de 120 mg a montré une réduction de 11,3% du poids dans une étude de phase intermédiaire, un chiffre statistiquement significatif par rapport au placebo à 36 semaines ; une autre étude explorant des doses plus élevées d'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3% à 36 semaines.

Santé et Biotechnologie ACLX (Arcellx) : +12% ; après avoir annoncé des résultats positifs d'un essai de phase intermédiaire pour Anito-cel avec son partenaire GILD, une thérapie expérimentale contre le cancer pour le myélome multiple, un type de cancer du sang ; la thérapie cible le cancer du sang qui a rechuté et/ou ne répond pas au traitement ; sur les 117 patients de l'essai, la maladie a répondu à la thérapie pour 112 d'entre eux.

(Arcellx) : +12% ; après avoir annoncé des résultats positifs d'un essai de phase intermédiaire pour Anito-cel avec son partenaire GILD, une thérapie expérimentale contre le cancer pour le myélome multiple, un type de cancer du sang ; la thérapie cible le cancer du sang qui a rechuté et/ou ne répond pas au traitement ; sur les 117 patients de l'essai, la maladie a répondu à la thérapie pour 112 d'entre eux. FULC (Fulcrum Therapeutics) : +53% ; les actions ont bondi après avoir déclaré qu'une dose plus élevée de son comprimé expérimental pour la drépanocytose était plus efficace pour induire une forme alternative de la molécule transportant l'oxygène, l'hémoglobine ; dans l'étude de phase précoce, 12 patients ont vu leurs niveaux d'hémoglobine fœtale passer de 7,1% de l'hémoglobine totale dans leur sang à 16,9%.

(Fulcrum Therapeutics) : +53% ; les actions ont bondi après avoir déclaré qu'une dose plus élevée de son comprimé expérimental pour la drépanocytose était plus efficace pour induire une forme alternative de la molécule transportant l'oxygène, l'hémoglobine ; dans l'étude de phase précoce, 12 patients ont vu leurs niveaux d'hémoglobine fœtale passer de 7,1% de l'hémoglobine totale dans leur sang à 16,9%. GPCR (GPCR Therapeutics) : +162% ; les actions ont bondi après avoir déclaré que son médicament expérimental aleniglipron à une dose de 120 mg a montré une réduction de 11,3% du poids dans une étude de phase intermédiaire, un chiffre statistiquement significatif par rapport au placebo à 36 semaines ; une autre étude explorant des doses plus élevées d'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3% à 36 semaines.

(GPCR Therapeutics) : +162% ; les actions ont bondi après avoir déclaré que son médicament expérimental aleniglipron à une dose de 120 mg a montré une réduction de 11,3% du poids dans une étude de phase intermédiaire, un chiffre statistiquement significatif par rapport au placebo à 36 semaines ; une autre étude explorant des doses plus élevées d'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3% à 36 semaines. KYMR (Kymera Therapeutics) : +41% ; après avoir déclaré que KT-621 était bien toléré sans effets indésirables graves signalés ; a déclaré que l'essai de phase 2B de KT-621 pour l'ad était en cours, les données sont attendues pour mi-2027 ; KYT-621 atteint une dégradation stat6 de 94% et 98% dans la peau et le sang.

(Kymera Therapeutics) : +41% ; après avoir déclaré que KT-621 était bien toléré sans effets indésirables graves signalés ; a déclaré que l'essai de phase 2B de KT-621 pour l'ad était en cours, les données sont attendues pour mi-2027 ; KYT-621 atteint une dégradation stat6 de 94% et 98% dans la peau et le sang. NRIX (Nurix Therapeutics) : +14% ; a présenté des résultats mis à jour de sécurité/efficacité des essais de phase 1 évaluant Bexobrutideg (Bexdeg) et BGB-16673 d'ONC dans le LLC R/R fortement prétraité lors de la réunion ASH de ce week-end, Stifel a déclaré que cela renforçait encore sa confiance dans le profil potentiellement meilleur de sa classe de Bexdeg et la sélection de 600 mg comme dose à poursuivre.

(Nurix Therapeutics) : +14% ; a présenté des résultats mis à jour de sécurité/efficacité des essais de phase 1 évaluant Bexobrutideg (Bexdeg) et BGB-16673 d'ONC dans le LLC R/R fortement prétraité lors de la réunion ASH de ce week-end, Stifel a déclaré que cela renforçait encore sa confiance dans le profil potentiellement meilleur de sa classe de Bexdeg et la sélection de 600 mg comme dose à poursuivre. WVE (Wave Life Sciences) : +105% ; après avoir déclaré que son médicament expérimental contre l'obésité WVE-007 a aidé à réduire la graisse abdominale profonde et à augmenter la masse musculaire dans une étude de phase précoce ; trois mois après le traitement, les patients sous le médicament avaient 9,4% de graisse viscérale en moins et 4,5% de graisse corporelle totale en moins par rapport à leur propre valeur de référence, sans changements statistiquement significatifs dans le groupe placebo. Technologie et Logiciels CFLT (Confluent) : +26% ; après qu'IBM a confirmé un rapport du WSJ de la nuit dernière, achetant Confluent pour 31 dollars par action en cash, valorisant la société de streaming de données à environ 11 milliards de dollars. Finance et Services CVNA (Carvana) : +7% ; après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que Carvana serait ajoutée à l'indice S&P 500 dans le cadre du rééquilibrage trimestriel. Divertissement et Médias WBD (Warner Bros. Discovery) : +6% ; après que PSKY a lancé une offre publique d'achat en cash pour acquérir WBD pour 30 dollars par action dans le cadre d'une transaction proposée de 108,4 milliards de dollars.

