Technologie et Logiciels BABA (Alibaba) : +3% ; les actions montent après avoir déclaré que son application d'IA Qianwen (Qwen) a dépassé 10 millions de téléchargements lors de sa première semaine de test bêta public.

(Inspire Medical Systems) : +26% ; a été surclassée à Acheter chez Stifel et l'objectif de cours a été relevé à 110 dollars. OSCR (Oscar Health) : +24% ; alors que les sociétés de soins gérés et les hôpitaux ont vu des mouvements à la hausse. Finance et Services CVNA (Carvana) : +6% ; a été surclassée de Neutre à Surperformance chez Wedbush avec un objectif de cours de 400 dollars. Transport et Logistique GNK (Genco Shipping & Trading) : +7% ; après que DSX a annoncé avoir soumis une lettre au Conseil d'administration de GNK exposant une proposition pour acquérir toutes les actions en circulation de Genco non déjà détenues par Diana pour 20,60 dollars par action en cash. Fusions et Acquisitions BLFY (Blue Foundry) : +41% ; Blue Foundry et FULT ont annoncé qu'ils ont conclu un accord de fusion définitif.

