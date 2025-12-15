Résumé quotidien : les craintes dans le secteur technologique font reculer les marchés

La séance aux États-Unis a débuté par de légères hausses, mais le marché a progressivement perdu de son élan sur fond d’inquiétudes concernant la situation des entreprises technologiques. Les plus fortes baisses concernent les contrats sur le Russell 2000, en recul d’environ 0,6 %. Le Nasdaq 100 résiste un peu mieux, avec des contrats en baisse de 0,3 %. Les replis les plus limités s’observent sur le S&P 500 et le Dow Jones, où les pertes se cantonnent à environ 0,2 %.

La société iRobot, productrice des célèbres robots aspirateurs « Roomba », n’a pas résisté à la pression des concurrents chinois et a annoncé sa faillite, avec une chute de valorisation dépassant 70 %.

Les déclarations des membres de la Fed publiées aujourd’hui ont été perçues par le marché comme modérément accommodantes, mais les dissensions internes de plus en plus visibles attirent davantage l’attention. Les positions des membres du FOMC semblent s’orienter dans deux directions distinctes. Par ailleurs, des informations en provenance de l’entourage du président Trump indiquent que la candidature de Kevin Hassett n’est pas aussi acquise que les marchés l’avaient intégré il y a une semaine.

La séance européenne se montre plus solide que celle des États-Unis, avec une orientation globalement favorable à la croissance. L’Italie et la Pologne figurent parmi les leaders. Les contrats sur le FTSE MIB italien progressent d’environ 1 %, tandis que ceux sur le WIG20 gagnent jusqu’à 1,7 %. Des hausses notables sont également observées sur les contrats du SUI20, du UK100 et du SPA35. Les indices français enregistrent une légère progression, le contrat sur le CAC 40 avançant de 0,4 %. Le DAX, en revanche, recule légèrement de 0,2 %.

La séance européenne est marquée par des baisses dans le secteur de la défense, liées aux nouvelles étapes des négociations concernant l’Ukraine. À l’inverse, les banques européennes soutiennent les indices, le sentiment à leur égard devenant clairement positif.

Les données sur les prix à la production en Suisse ont déçu. Les prix producteurs ont chuté de 0,5 % sur un mois. Le franc suisse recule nettement face au dollar et à l’euro, d’environ 0,2 %.

Sur le marché des changes, les couronnes norvégienne et suédoise sont également sous pression. Les devises scandinaves perdent du terrain face à la majorité des autres monnaies.

Sur le marché des matières premières, dans le segment des produits agricoles, la baisse du cacao se poursuit. La matière première subit une pression d’offre massive et prolongée, avec des contrats en recul de plus de 6 % aujourd’hui.

Le pétrole recule de plus de 1,5 %, testant de nouveau ses récents plus bas.

Les métaux précieux poursuivent une nouvelle phase de hausse. Le palladium enregistre la plus forte progression, jusqu’à 5 %, tandis que le platine et l’argent gagnent environ 2 %. L’or progresse d’environ 0,2 %.

Enfin, la baisse des taux d’intérêt et l’adoption institutionnelle ne soutiennent pas le marché des cryptomonnaies, qui enregistre des reculs marqués sur l’ensemble du segment. Le bitcoin chute jusqu’à 3 %, revenant autour de 85 000 dollars. La situation est encore plus difficile pour l’ethereum, en baisse de près de 5 %, repassant sous le seuil psychologique des 3 000 dollars.

