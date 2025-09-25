Technologie et Logiciels INTC (Intel) : +6% ; a approché AAPL concernant un investissement dans le fabricant de puces dans le cadre des efforts pour redresser une entreprise qui est maintenant partiellement détenue par le gouvernement américain, a rapporté Bloomberg mercredi. ; Par ailleurs, INTC a été surclassée de Vendre à Neutre chez Seaport Global.

IBM (International Business Machines) : +3% ; après avoir annoncé un partenariat avec HSBC Holdings pour une utilisation d'essai d'ordinateurs quantiques afin d'aider au trading d'obligations, des résultats prometteurs ont été trouvés ; HSBC dit que la nouvelle technologie a livré une amélioration de 34% dans la prédiction de la probabilité qu'une transaction d'obligations soit remplie à un prix coté. Santé et Biotechnologie CAPR (Capricor Therapeutics) : +12% ; a déclaré que lors d'une réunion récente, la FDA américaine a accepté d'offrir une 'flexibilité réglementaire supplémentaire' si la société resoumet une demande de commercialisation pour son actif principal, Deramiocel. Autres LAC (Lithium Americas) : +17% ; prolonge les gains de la journée précédente ; après avoir presque doublé mercredi, suite à des rapports selon lesquels l'administration Trump envisage de prendre une participation dans la société.

GH (Guardant Health) : +8% ; a été surclassée chez Wolfe et l'objectif de cours a été relevé à 70 dollars contre 60 dollars chez Stifel suite à sa journée d'investisseurs où la société a montré des efforts de création de données et d'amélioration de portefeuille et une mise à jour financière qui a signalé de la force et de l'élan sur plusieurs fronts.

BB (BlackBerry) : +4% ; les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 2,7% d'une année sur l'autre pour atteindre 129,6 millions de dollars, au-dessus des estimations de 119 millions de dollars et de la vue précédente de la société de 115-125 millions de dollars, tandis que les prévisions annuelles de revenus ont été relevées à 519-541 millions de dollars contre une vue précédente de 508-538 millions de dollars et la vue de l'EBITDA à 82-101 millions de dollars contre une vue précédente de 72-87 millions de dollars grâce à de meilleurs résultats.

