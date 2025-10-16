Points clés PRAX : Les actions ont bondi après que son médicament expérimental pour un type de trouble du mouvement a amélioré la capacité des patients à effectuer des tâches quotidiennes dans deux essais de phase tardive.

JBHT : Les actions ont augmenté après avoir dépassé les attentes de BPA ajusté dilué de près de 21% et avoir noté que la société montre des progrès précoces dans son plan de réduire les coûts structurels de 100 millions de dollars et avoir relevé ses estimations de BPA pour 2025 et 2026 de 11% et 7%, respectivement.

GRAL : GRAIL et Samsung C&T ont signé une lettre d'intention contraignante pour une collaboration stratégique visant à apporter le test de détection précoce du cancer multi-cancer (MCED) de GRAIL à des marchés asiatiques clés. SCT et SEC ont également convenu d'investir 110 millions de dollars dans GRAIL.

Technologie et Logiciels CLS (Celestica) : +3% ; a été initiée à Acheter avec un objectif de cours de 340 dollars chez Goldman Sachs, notant que Celestica est un fournisseur ODM et EMS d'équipements de centre de données, de réseaux, de serveurs et de stockage pour les hyperscalers, les OEM de marque et, de plus en plus, les acteurs natifs du numérique.

CRM (Salesforce) : +6% ; a déclaré aux investisseurs lors de la conférence annuelle Dreamforce de l'entreprise qu'elle s'attendait à des revenus de plus de 60 milliards de dollars en 2030. Elle a également guidé pour un taux de croissance des revenus organiques d'une année sur l'autre supérieur à 10% en 2026 à 2030. Ils ont également dévoilé un programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars sur les six prochains mois.

SE (Sea Limited) : +6% ; a été surclassée de Neutre à Acheter chez Bank of America avec un objectif de cours de 215 dollars, notant que les actions ont été dans une fourchette ces derniers mois malgré une amélioration de la dynamique sur le terrain/note une faiblesse hier en raison des préoccupations concernant l'expansion en Amérique latine et une adoption plus lente des marges en raison des investissements. Santé et Biotechnologie

PRAX (Praxis Precision Medicines) : +226% ; après avoir déclaré que son médicament expérimental pour un type de trouble du mouvement a amélioré la capacité des patients à effectuer des tâches quotidiennes dans deux essais de phase tardive. Finance et Services SCHW (Charles Schwab) : +3% ; rapporte un BPA ajusté du troisième trimestre de 1,31 dollar, dépassant les estimations des analystes de 1,25 dollar grâce à de meilleurs revenus de 6,14 milliards de dollars contre une estimation de 6,01 milliard de dollars et a déclaré que les actifs totaux des clients s'élevaient à 11,59 billions de dollars, en hausse de 17% d'une année sur l'autre ; les nouveaux actifs nets totaux du troisième trimestre étaient de 134,4 milliards de dollars, contre une estimation de 130,25 milliards de dollars. Transport et Logistique Commerce de détail et Consommation

DASH (DoorDash) : +4% ; alors qu'elle s'associe à Waymo pour lancer un service de livraison autonome ; maintenant jusqu'à la fin de l'année, les membres DashPass à Los Angeles, San Francisco et Phoenix peuvent recevoir 10 dollars de réduction sur un trajet Waymo par mois. NSRGY (Nestlé) : +8% ; les actions ont bondi après que le fabricant de produits alimentaires a affiché une augmentation des ventes trimestrielles plus forte que prévu et annoncé des plans pour supprimer 16 000 emplois, quelques semaines seulement après avoir remplacé son PDG.

