Technologie et Logiciels AAPL (Apple) : +2% ; Loop Capital a surclassé AAPL à Acheter, relevant son objectif de cours à 315 dollars, anticipant des fondamentaux plus solides et des tendances de demande améliorées soutenant la hausse de l'action. Par ailleurs, la série iPhone 17 a surpassé la série iPhone 16 de 14% lors de leurs 10 premiers jours de disponibilité en Chine et aux États-Unis, selon Counterpoint Research. Santé et Biotechnologie CELC (Celcuity) : +47% ; a annoncé avoir réussi à recruter suffisamment de patients atteints de cancer du sein avec la mutation PIK3CA pour compléter les essais cliniques de phase 3 d'un nouveau traitement incorporant le médicament gedatolisib. Elle a également publié des résultats prometteurs d'essais sur des patients avec cette mutation.

(Celcuity) : +47% ; a annoncé avoir réussi à recruter suffisamment de patients atteints de cancer du sein avec la mutation PIK3CA pour compléter les essais cliniques de phase 3 d'un nouveau traitement incorporant le médicament gedatolisib. Elle a également publié des résultats prometteurs d'essais sur des patients avec cette mutation. HOLX (Hologic) : +2% ; après que Bloomberg a rapporté que BX et TPG sont en phase finale de discussions pour acquérir Hologic dans une transaction qui pourrait valoriser le fabricant de tests de cancer à plus de 17 milliards de dollars, dette comprise. Les entreprises négocient actuellement un prix cible de plus de 75 dollars par action.

(Hologic) : +2% ; après que Bloomberg a rapporté que BX et TPG sont en phase finale de discussions pour acquérir Hologic dans une transaction qui pourrait valoriser le fabricant de tests de cancer à plus de 17 milliards de dollars, dette comprise. Les entreprises négocient actuellement un prix cible de plus de 75 dollars par action. RAPT (Rapt Therapeutics) : +32% ; après avoir déclaré que son médicament expérimental pour traiter l'urticaire chronique spontanée a montré une efficacité et une sécurité comparables à Xolair de RHHBY dans un essai de phase intermédiaire en Chine ; l'étude sur 137 patients a testé la sécurité et l'efficacité du médicament, RPT904, dosé à des intervalles de 8 à 12 semaines par rapport à Xolair dosé toutes les 4 semaines.

(Rapt Therapeutics) : +32% ; après avoir déclaré que son médicament expérimental pour traiter l'urticaire chronique spontanée a montré une efficacité et une sécurité comparables à Xolair de RHHBY dans un essai de phase intermédiaire en Chine ; l'étude sur 137 patients a testé la sécurité et l'efficacité du médicament, RPT904, dosé à des intervalles de 8 à 12 semaines par rapport à Xolair dosé toutes les 4 semaines. REPL (Replimune Group) : +97% ; les actions ont bondi après avoir annoncé que la FDA examinerait RP1, son traitement pour le mélanome avancé, pour une deuxième fois, sur la base d'une nouvelle soumission incluant des données et analyses supplémentaires d'un essai clinique terminé. La nouvelle date de décision d'approbation est le 10 avril.

(Replimune Group) : +97% ; les actions ont bondi après avoir annoncé que la FDA examinerait RP1, son traitement pour le mélanome avancé, pour une deuxième fois, sur la base d'une nouvelle soumission incluant des données et analyses supplémentaires d'un essai clinique terminé. La nouvelle date de décision d'approbation est le 10 avril. TEM (Tempus) : +5% ; a été initiée avec une recommandation Acheter et un objectif de cours de 110 dollars chez Canaccord, indiquant que la société de tests en oncologie pour le profilage génomique, les services de données et les applications d'IA devrait continuer à bénéficier du lancement précoce en 2025 de xT CDx et de l'approbation de la FDA pour xR IVD au deuxième semestre 2025. Industrie et Matériaux CLF (Cleveland-Cliffs) : +17% ; a rapporté des résultats du troisième trimestre globalement conformes aux attentes, mais les actions ont augmenté après que la société a déclaré qu'elle cherchait à étendre sa présence dans la production de métaux de terres rares, et qu'elle examinait des sites miniers existants dans le Michigan et le Minnesota qui montrent des indicateurs clés de minéraux de terres rares. Énergie SOC (Strategic Oil Corporation) : +12% ; après que le secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Chris Wright, a fait un post sur X vendredi soir soutenant les efforts de la société pour relancer l'un de ses projets pétroliers en Californie qui attend l'approbation de l'État. Roth Capital Partners voit ce soutien comme positif. Acquisitions et Fusions COO (Cooper Companies) : +4% ; les actions ont augmenté après que le Wall Street Journal a rapporté que Jana Partners a acquis une position dans Cooper et prévoit de pousser pour des alternatives stratégiques, y compris une éventuelle transaction pour combiner son unité de lentilles de contact avec BLCO, citant des personnes familières avec le dossier. Aéronautique BA (Boeing) : +1% ; après que la FAA a déclaré qu'elle permettrait à Boeing d'augmenter sa production de 38 par mois à 42 par mois ; la FAA dit que Boeing a passé des revues de sécurité extensives.

