Santé et Biotechnologie VOR (Vor Biopharma) : +12% ; a été initiée avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 43 dollars chez JP Morgan.

(Vor Biopharma) : +12% ; a été initiée avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 43 dollars chez JP Morgan. XCUR (Exelixis) : +62% ; les actions ont bondi après avoir déclaré que 90% des patients atteints de myélome multiple qui subissaient un traitement par cellules souches et recevaient des doses de burixafor, en combinaison avec certains autres traitements, ont atteint le critère principal de l'étude. Finance et Services ALEX (Alexander & Baldwin) : +38% ; sera privatisée dans le cadre d'un accord en cash de 1,54 milliard de dollars.

(Alexander & Baldwin) : +38% ; sera privatisée dans le cadre d'un accord en cash de 1,54 milliard de dollars. ARES (Ares Management) : +6% ; remplacera Kellanova (K) dans le S&P 500.

(Ares Management) : +6% ; remplacera Kellanova (K) dans le S&P 500. SEZL (Sezzle) : +5% ; remplacera VTLE dans le S&P SmallCap 600. Commerce de détail et Consommation GIII (G-III Apparel Group) : +5% ; les actions ont augmenté après que la maison mère de Donna Karan a publié un dépassement du BPA du troisième trimestre.

(G-III Apparel Group) : +5% ; les actions ont augmenté après que la maison mère de Donna Karan a publié un dépassement du BPA du troisième trimestre. MAMA (MamaMancini's) : +14% ; les actions ont augmenté après que l'EBITDA ajusté du troisième trimestre de 3,8 millions de dollars a dépassé l'estimation de 2,65 millions de dollars.

(MamaMancini's) : +14% ; les actions ont augmenté après que l'EBITDA ajusté du troisième trimestre de 3,8 millions de dollars a dépassé l'estimation de 2,65 millions de dollars. STAA (STAAR Surgical) : +13% ; alors qu'ALC annonce un accord de fusion modifié avec STAA. Énergie et Mines TROX (Tronox Holdings) : +18% ; les actions ont bondi après avoir déclaré avoir reçu des lettres d'intérêt coordonnées, non contraignantes et conditionnelles de la part d'Export Finance Australia et de la Banque américaine d'import-export. Santé et Pharmaceutique CVS (CVS Health) : +4% ; relève sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025 à 6,60-6,70 dollars par action contre une prévision précédente de 6,55-6,65 dollars.

