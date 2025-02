Les grandes compagnies pétrolières annoncent des résultats mitigés pour le quatrième trimestre 2024 dans un contexte de marché difficile

Chevron Corporation (CVX.US) et Exxon Mobil Corporation (XOM.US) ont publié aujourd'hui leurs rapports sur les résultats du quatrième trimestre 2024, mettant en évidence la résistance du secteur dans un contexte de baisse des prix du brut et de compression des marges de raffinage. Alors qu'Exxon a dépassé les attentes des analystes, Chevron a manqué les estimations mais a augmenté son dividende en promettant une croissance accrue du flux de trésorerie disponible. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Chevron Q4 2024 Results : Revenus : 52,23 milliards $ vs 45,77 milliards $ attendus

BPA : 2,06 $ vs 2,11 $ attendus (-40,3 % en glissement annuel).

Bénéfice de l'amont : 4,30 milliards de dollars (+170% en glissement annuel).

Aval : -248 millions de dollars vs +1,15 milliard de dollars en glissement annuel

Production : 3 350 Mbep/j (-1,2% en glissement annuel) Bénéfices par rapport aux estimations. Source : Bloomberg Performance sectorielle : Amont américain : 1,42 milliard de dollars vs - 1,35 milliard de dollars en glissement annuel.

Amont international : 2,88 milliards de dollars (-1,7 % en glissement annuel)

International Downstream : 100 millions de dollars (-85% en glissement annuel) Perspectives financières pour 2025 : Croissance supplémentaire de 10 milliards de dollars du flux de trésorerie disponible jusqu'en 2026

Réduction des dépenses d'investissement par rapport à 2024

Augmentation du dividende trimestriel de 5 % à 1,71 $/action

Objectif de réduction des coûts structurels de 2 à 3 milliards de dollars d'ici 2026 Développements importants : Le projet Tengiz passe à 1 million de barils/jour, ce qui constitue une étape importante.

La fusion de Hess est incertaine en raison de la demande d'arbitrage d'Exxon concernant les actifs en Guyane

Réorientation stratégique dans le bassin permien, privilégiant l'efficacité à la croissance

Vente réussie d'actifs stratégiques au Canada, en République du Congo et en Alaska

Le quatrième trimestre comprend 715 millions de dollars d'indemnités de licenciement et 400 millions de dollars de charges de dépréciation. Contexte du marché : Les actions ont augmenté de près de 8 % depuis le début de l'année (en baisse de 2 % avant le marché), surpassant le concurrent Exxon.

Le baril de Brent s'est établi en moyenne à 74 $ au 4e trimestre, en baisse de 11 % en glissement annuel.

Génération d'un flux de trésorerie disponible de 4,4 milliards de dollars, inférieur aux distributions aux actionnaires de 7,5 milliards de dollars

La première réduction des dépenses d'investissement depuis la pandémie est le signe d'un changement stratégique.

L'entreprise maintient une approche financière conservatrice malgré un environnement difficile Commentaire du PDG : Mike Wirth a souligné que 2024 serait « une année record » avec « une production record, des liquidités record pour les actionnaires », tout en notant que « croître sans générer de flux de trésorerie disponible est ce qui a mis l'industrie en difficulté il y a dix ans ». Exxon Mobil Q4 2024 Résultats : Chiffre d'affaires : 83,43 milliards de dollars vs 83,71 milliards de dollars attendus

BPA ajusté : 1,67 $ vs 1,55 $ attendu (-13% en glissement annuel).

Résultat net ajusté de l'Amont : 6,28 milliards de dollars

Résultat net ajusté de la Chimie : 215 millions de dollars Bénéfices par rapport aux estimations. Source : Bloomberg Performance sectorielle : Amont : Très bonne performance avec une croissance de la production à forte marge.

Produits chimiques : 215 millions de dollars, nettement inférieur à l'estimation de 562,5 millions de dollars

Produits spécialisés : 759 millions de dollars, conforme aux attentes

Débit de la raffinerie : 4 030 KBD Perspectives financières pour 2025 : Investissements nets en numéraire : 27-29 milliards de dollars

Objectif d'économies cumulées de 18 milliards de dollars jusqu'en 2030 par rapport à 2019

Rachat d'actions pour 20 milliards de dollars par an jusqu'en 2026

Plans visant à augmenter les bénéfices de 20 milliards de dollars et les flux de trésorerie de 30 milliards de dollars d'ici 2030 Développements importants : Finalisation réussie de l'acquisition de Pioneer Natural Resources pour 60 milliards de dollars

Déclaration d'un dividende de 0,99 $ par action pour le premier trimestre 2025

Dépenses d'investissement alignées sur les prévisions pour l'ensemble de l'année, à 27,6 milliards de dollars

Réalisation d'un record de 36 milliards de dollars de distributions aux actionnaires pour 2024

Déclaration de 700 millions de dollars d'éléments exceptionnels favorables nets qui ne devraient pas se répéter au 1er trimestre Contexte du marché : Le bénéfice annuel de 33,7 milliards de dollars représente le troisième bénéfice annuel le plus élevé de la décennie.

Parmi les six premières sociétés du S&P 500 en termes de distribution aux actionnaires

La performance des actions montre une certaine résilience avec un gain de 0,8 % dans les échanges avant la mise sur le marché

Briser les records de production dans les régions clés malgré les vents contraires du marché

La transformation de la structure des coûts améliore le potentiel de profit dans l'ensemble du portefeuille Commentaire du PDG : Le PDG d'Exxon a mis l'accent sur la transformation de la structure des coûts de la société et sur l'amélioration du potentiel de bénéfices, tandis que la directrice financière Kathy Mikells a fait remarquer que « tous les barils ne sont pas créés égaux, et les nôtres sont de plus en plus avantageux ». Chevron et Exxon (Intervalle D1) Les actions Chevron sont en baisse de 2 % dans les échanges avant bourse, tandis qu'Exxon est en hausse de 0,5 %. Malgré cela, Chevron continue de surpasser Exxon depuis le début de l'année. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."