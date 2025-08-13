Avant l'ouverture des marchés européens (13.08.2025)

Mercredi, le Nikkei 225 et le Topix japonais ont clôturé la séance à de nouveaux records, en hausse respectivement de 1,5 % et 0,9 %. Le Hang Seng a gagné 1,9 %, soutenu par l'optimisme dans le secteur immobilier et les subventions aux consommateurs en Chine. La plupart des places boursières de la région ont suivi les records de Wall Street, où le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à leurs plus hauts niveaux historiques.

Le S&P 500 (+1,13 %) et le Nasdaq (+1,39 %) ont poursuivi leur progression record, portés par les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed en septembre. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a même évoqué la possibilité d'une baisse de 50 points de base dès le mois prochain, invoquant l'affaiblissement du marché du travail.

Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 sont en hausse d'environ 0,3 % avant l'ouverture des marchés au comptant en Europe. La tendance à la hausse est également visible sur les contrats américains, mais à une échelle beaucoup plus modeste.

Le dollar américain continue de se consolider après les baisses déclenchées par les données de l'IPC. L'indice DXY a chuté à 97,1. L'EUR/USD s'est arrêté sous 1,1678.

USD/JPY (+0,11 %) a rebondi au-dessus de 148,10 en réaction à l'affaiblissement de l'inflation des producteurs au Japon.

L'inflation des producteurs

japonais (IPP) a ralenti en juillet, à +0,2 % en glissement mensuel et +2,6 % a/a, en dessous des taux de croissance observés en mai et juin. Ces baisses suggèrent des pressions sur les coûts des producteurs et des perspectives modérées pour la croissance des prix à la consommation.

En Australie, la croissance des salaires au deuxième trimestre a légèrement dépassé les prévisions, atteignant 3,4 % a/a contre 3,3 % attendu, et maintenant le taux de croissance du premier trimestre. Ce résultat, supérieur aux prévisions de la RBA, pourrait alimenter les inquiétudes concernant la persistance des pressions inflationnistes et tempérer les anticipations d'une baisse plus importante des taux d'intérêt, malgré un recul de la croissance trimestrielle des salaires de 0,9 % à 0,8 %.

Les États-Unis et la Chine ont convenu d'une nouvelle série de négociations commerciales dans deux à trois mois, bien que la levée des droits de douane sur les produits chinois dépende des progrès réalisés dans la lutte contre le trafic de fentanyl.

La Chine imposera à partir de jeudi un droit antidumping temporaire de 75,8 % sur les importations de colza canadien, intensifiant ainsi le conflit commercial qui a débuté l'année dernière après l'imposition par Ottawa de droits de douane sur les véhicules électriques chinois.

Les marchés attendent les chiffres définitifs de l'IPC en Allemagne et en Espagne, la publication du procès-verbal de la Banque du Canada et les discours des représentants de la Fed.

Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies peut être qualifié de mitigé. Bien que les prix du Bitcoin soient en baisse de 0,5 % ce matin, l'Ethereum reprend son élan haussier dynamique et gagne 1,45 %.

