Les marchés confiants avant une séance chargée

Les marchés attendent une série de données clés sur l’inflation et l’emploi, susceptibles d’influencer les anticipations de baisse de taux de la Fed.

Donald Trump annonce un plan de transfert de 30 à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien sanctionné vers les États-Unis, tandis que la Maison Blanche durcit le ton sur le Groenland.

Les marchés européens ouvrent en hausse, portés par un regain d’appétit pour le risque et une séance riche en indicateurs macroéconomiques.

Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse ce matin. Les contrats futures du CAC 40 et du DAX 40 progressent respectivement de 0,42% et de 0,34%. Sur le front géopolitique et énergétique, Donald Trump a indiqué, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que les autorités intérimaires du Venezuela transféreraient entre 30 et 50 millions de barils de pétrole actuellement sanctionné vers les États-Unis. Ces volumes seraient ensuite vendus au prix du marché. Le président américain a demandé au secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, de mettre en œuvre ce plan immédiatement. Concernant le Groenland, la Maison Blanche a réagi à la déclaration conjointe des dirigeants européens publiée hier, en affirmant que toutes les options restaient envisageables, y compris sur le plan militaire. La journée s’annonce particulièrement dense sur le plan macroéconomique. Les investisseurs suivront en Europe les indices de prix, tandis qu’aux États-Unis seront publiés les rapports ADP et JOLTS sur l’emploi, ainsi que les indices ISM et les commandes de biens durables. L’ensemble de ces indicateurs permettra d’évaluer la solidité du marché du travail et le niveau d’activité économique, deux éléments déterminants pour les anticipations de politique monétaire de la Fed. À Wall Street, les indices ont clôturé en hausse, avec un S&P 500 en progression de 0,62% et un Nasdaq 100 en gain de 0,99%. La hausse a été portée par le secteur des semi-conducteurs, même si certains poids lourds ont reculé, à l’image de Tesla (-4,14%) et d’AMD (-3,04%). En Asie cette nuit, le Nikkei 225 a reculé de 0,99% et le Hang Seng de 1,11%. Au Japon, l’activité dans les services a progressé en décembre, mais à un rythme plus faible, le plus bas depuis mai. L’indice PMI des services est ressorti à 51,6, contre 53,2 en novembre (prévision : 52,5). La croissance des nouvelles commandes a ralenti malgré une amélioration de la demande à l’exportation. L’emploi a progressé à son rythme le plus rapide depuis mi-2023, alors que les coûts et les prix ont fortement accéléré. Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor américain à dix ans recule à 4,159%, et le Bund allemand de même maturité s’échange à 2,820%. Du côté des devises, l’indice du dollar (USDIDX) recule légèrement à 98,622 points. Concernant les matières premières, le Brent recule à 60,09 dollars le baril. Le gaz naturel progresse de 1,24% à 3,761 dollars. L’or cède 0,83% à 4 457 dollars l’once et l’argent perd 1,80% à 79,761 dollars l’once. Enfin, sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin et l’Ethereum reculent légèrement, à 92 814 dollars et 3 253 dollars. Sentiment Calendrier économique

