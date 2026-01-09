Les marchés européens confiants malgré les incertitudes

Les investisseurs attendent des publications clés aux États-Unis, notamment le taux de chômage et les créations d’emplois, avec une décision potentielle de la Cour suprême sur les droits de douane.

Le contexte géopolitique se tend après des déclarations de Donald Trump évoquant une possible intervention militaire en Iran en cas de répression des manifestations.

Les marchés européens évoluent en ordre dispersé, avec un CAC 40 en hausse porté par L’Oréal et BNP Paribas, alors que le DAX reste stable.

Les marchés boursiers européens ouvrent en ordre dispersé ce matin. Le CAC 40 progresse de 0,61%, le DAX évolue autour de l’équilibre, et l’Euro Stoxx 50 gagne 0,70%. L’Oréal (OR.FR) et BNP Paribas (BNP.FR) surperforment, avec des hausses respectives de 4,02% et 3,89%. Sur le plan géopolitique, Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient intervenir militairement en Iran si des manifestants venaient à être tués lors des importantes mobilisations actuellement dirigées contre le régime. Sur le plan macroéconomique, la séance sera dominée par la publication du taux de chômage américain ainsi que des créations d’emplois non agricoles. Une décision de la Cour suprême concernant les droits de douane aux États-Unis pourrait également être rendue aujourd’hui, ajoutant un facteur d’incertitude supplémentaire. À Wall Street, la séance d’hier a été marquée par une forte rotation sectorielle. Le S&P 500 a terminé quasiment inchangé, alors que le Nasdaq 100 a reculé de 0,57%. À l’inverse, le Russell 2000, indice des petites capitalisations, a progressé de 1,11% et affiche déjà une hausse de 4,5% depuis le début de l’année. En Asie cette nuit, les marchés ont évolué dans le vert. Le Nikkei 225 a progressé de 1,60% et le Hang Seng a gagné 0,11%. Taiwan Semiconductor (TSM.US) a annoncé une hausse de 31,6% de son chiffre d’affaires en glissement annuel, soutenant le secteur technologique régional. Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor américain à dix ans progresse à 4,187% et le Bund allemand de même maturité s’échange à 2,827%. Du côté des devises, l’indice du dollar (USDIDX) progresse légèrement à 99,04 points. Concernant les matières premières, le Brent progresse à 62,55 dollars le baril. Le gaz naturel reste stable à 3,667 dollars. L’or recule de 0,22% à 4 467 dollars l’once, alors que l’argent progresse de 0,83% à 77,61 dollars l’once. Enfin, sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin et l’Ethereum reculent respectivement de 0,84% et de 0,64%. Sentiment Calendrier économique

