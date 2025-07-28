Les marchés européens saluent l'accord avec les US

Les marchés européens évoluent en territoire positif à l’ouverture. Le CAC 40 progresse de 0,98% et le DAX 40 de 0,58%. Cette dynamique haussière s’inscrit dans le sillage de l’annonce d’un accord commercial préliminaire entre les États-Unis et l’Union européenne sur les droits de douane. Bien que les modalités précises restent à finaliser, plusieurs éléments clés ont été dévoilés : l’instauration d’un plafond permanent de 15% sur les droits de douane américains applicables aux produits européens, un engagement de l’Union européenne à importer pour 750 milliards de dollars d’énergie en provenance des États-Unis, réduisant ainsi sa dépendance à l’égard de la Russie, et 600 milliards de dollars supplémentaires d’investissements européens dans l’économie américaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L’accord prévoit également la suppression totale des droits de douane sur plusieurs catégories de produits : avions et pièces détachées, équipements pour semi-conducteurs, certains produits chimiques et pharmaceutiques génériques, produits agricoles ciblés, ressources naturelles, matières premières stratégiques, entre autres. La question des droits de douane sur les boissons alcoolisées demeure toutefois en suspens. La journée sera relativement calme sur le plan macroéconomique. Les investisseurs tourneront leur attention vers les statistiques américaines publiées demain, notamment l’indice de confiance des consommateurs et les chiffres des offres d’emploi. Mercredi, les données de croissance (PIB) des principales économies occidentales seront dévoilées. Vendredi, Wall Street a terminé en légère hausse : le S&P 500 a gagné 0,40% et le Nasdaq 100 a progressé de 0,23%. Intel (INTC.US) a chuté de 8,53% après l’annonce d’un plan de réduction des effectifs. Cette semaine, les publications trimestrielles de plusieurs grandes capitalisations technologiques sont attendues : Microsoft (MSFT.US) et Meta (META.US) mercredi soir, suivies d’Apple (AAPL.US) et Amazon (AMZN.US) jeudi. Ce matin en Asie, le Nikkei 225 a cédé 1,10%, tandis que le Hang Seng a progressé de 0,66%. Le sentiment de marché dans la région a été influencé par la perspective d’une reprise des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine à Stockholm. Des signaux encourageants laissent entrevoir une prolongation de 90 jours de la trêve tarifaire actuelle, ce qui soutient les places chinoises. Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans se tendent de 0,27% à 4,400%. Les Bunds allemands de même échéance reculent de 0,48%. Sur le marché des changes, l’indice du dollar (USDIDX) avance de 0,27%. Du côté des matières premières, le Brent gagne 0,58% à 68,04 dollars le baril. L’or reste stable à 3 338 dollars l’once. Enfin, sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin recule de 0,52% alors que l’Ethereum progresse légèrement de 0,37%. Sentiment

Calendrier économique

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."